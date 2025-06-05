Відпустка 2025: де в Україні можна влаштувати літній відпочинок без тривог

В Україні є регіони, які найменше потерпають від повітряних загроз і тому краще підходять для проведення відпустки у 2025 році. Крім курортів з басейнами та апартаментами, є мальовничі місця, які можна відвідати з дітьми.

Related video

Про цікаві місця про відпустки у 2025 році розповіли на порталі Visit Ukraine.

На порталі пояснили, що під час війни важко знайти регіон в Україні, якому б не загрожувала Російська Федерація. Водночас, є місця, в яких найрідше лунає сигнал повітряної тривоги або дуже рідко ставались прильоти ворожих ракет або дронів. Українці можуть обрати два основних напрямки для літнього відпочинку. Перший напрямок — спеціалізований курорт в горах або у старовинному містечку по той бік Карпат. Другий — зони для відпочинку в регіонах, у яких лунає тривога, але є шанс на спокій.

Відпустка 2025 — деталі

Найбезпечніший регіон для літньої відпустки 2025. Visit Ukraine нагадали, що в Україні є регіон, у якому немає комендантської години й було буквально один-два прильоти — це Закарпатська область. Вказується, що тут безпечно завдяки трьом причинам: близькість країн-членів НАТО, гориста місцевість та відсутність підприємств військово-промислового комплексу. На порталі назвали шість населених пунктів, які можуть зацікавити літніх відпочивальників:

Ужгород; Мукачево; Берегове; Свалява; Міжгір'я; Хуст.

У статті пояснюється, що Закарпаття ідеально підходить для сімейного відпочинку: тут є свіже повітря, локації з рослинністю та тваринами, розвинута туристична інфраструктура, є велика кількість готелів та закладів громадського харчування. Діставшись в цей регіон, можна подорожувати з міста в місто власним авто чи громадським транспортом.

Відпустка 2025 - літній відпочинок у Карпатах Фото: З відкритих джерел

Які розваги очікують туристів влітку 2025 року:

пішохідні екскурсії по старовинних містах, відвідування замків Закарпаття, Карпатського бункера;

подорожі у природні локації — у ландшафтні парки, на квіткові поля, на оленячу ферму тощо;

SPA-відпочинок (термальні басейни у Берегово та Велятино);

гастротур;

поїздка у Національний природний парк "Синевир".

Відпустка 2025 - відпочинок на оленячій фермі на Закарпатті Фото: anga.ua Відпустка 2025 - відпочинок у окремих будиночках на Закарпатті Фото: atlanttour

Які ще регіони України вважають умовно-безпечними для відпустки у 2025 році? На порталі вважають, що це деякі західні, центральні та південні області:

Львівська область (максимально віддалена від місць боїв, хоч і бували прильоти навіть в історичний центр міста), а також Івано-Франківська;

Київ та Київська область — регіон, у якому найрозвинутіша інфраструктура, але на кордон з Білоруссю їхати не радять;

Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Черкаси, Полтава — на Visit Ukraine уточнили, що тут лунають тривоги і бували прильоти, але вважають ці області "відносно безпечні".

Зазначимо, 4 червня Фокус писав про три найдешевші курортні міста Європи, у яких можна провести літню відпустку у 2025 році. Одне з них розташоване на березі Чорного моря у Болгарії, два інших — на Середземному (Греція та Італія).

Нагадуємо, медіа розпитали українців, які вони планують провести відпустку-2025, та з'ясували, яка кількість людей має бажання та можливість поїхати за кордон.