Отпуск 2025: где в Украине можно устроить летний отдых без тревог

В Украине есть регионы, которые меньше всего страдают от воздушных угроз и поэтому лучше подходят для проведения отпуска в 2025 году. Кроме курортов с бассейнами и апартаментами, есть живописные места, которые можно посетить с детьми.

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Об интересных местах об отпусках в 2025 году рассказали на портале Visit Ukraine.

На портале объяснили, что во время войны трудно найти регион в Украине, которому бы не угрожала Российская Федерация. В то же время, есть места, в которых реже всего раздается сигнал воздушной тревоги или очень редко происходили прилеты вражеских ракет или дронов. Украинцы могут выбрать два основных направления для летнего отдыха. Первое направление — специализированный курорт в горах или в старинном городке по ту сторону Карпат. Второе — зоны для отдыха в регионах, в которых звучит тревога, но есть шанс на спокойствие.

Отпуск 2025 — детали

Самый безопасный регион для летнего отпуска 2025. Visit Ukraine напомнили, что в Украине есть регион, в котором нет комендантского часа и было буквально один-два прилета — это Закарпатская область. Указывается, что здесь безопасно благодаря трем причинам: близость стран-членов НАТО, гористая местность и отсутствие предприятий военно-промышленного комплекса. На портале назвали шесть населенных пунктов, которые могут заинтересовать летних отдыхающих:

Ужгород; Мукачево; Береговое; Свалява; Межгорье; Хуст.

В статье объясняется, что Закарпатье идеально подходит для семейного отдыха: здесь есть свежий воздух, локации с растительностью и животными, развитая туристическая инфраструктура, есть большое количество отелей и заведений общественного питания. Добравшись в этот регион, можно путешествовать из города в город собственным авто или общественным транспортом.

Отпуск 2025 — летний отдых в Карпатах — летний отдых в Карпатах Фото: Из открытых источников

Какие развлечения ожидают туристов летом 2025 года:

пешеходные экскурсии по старинным городам, посещение замков Закарпатья, Карпатского бункера;

путешествия в природные локации — в ландшафтные парки, на цветочные поля, на оленью ферму и тому подобное;

SPA-отдых (термальные бассейны в Берегово и Велятино);

гастротур;

поездка в Национальный природный парк "Синевир".

Отпуск 2025 — отдых на оленьей ферме на Закарпатье Фото: anga.ua Отпуск 2025 — отдых в отдельных домиках на Закарпатье Фото: atlanttour

Какие еще регионы Украины считают условно-безопасными для отпуска в 2025 году? На портале считают, что это некоторые западные, центральные и южные области:

Львовская область (максимально удалена от мест боев, хоть и бывали прилеты даже в исторический центр города), а также Ивано-Франковская;

Киев и Киевская область — регион, в котором самая развитая инфраструктура, но на границу с Беларусью ехать не советуют;

Тернополь, Хмельницкий, Винница, Житомир, Черкассы, Полтава — на Visit Ukraine уточнили, что здесь звучат тревоги и бывали прилеты, но считают эти области "относительно безопасными".

Отметим, 4 июня Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).

Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.