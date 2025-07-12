Употребляли воду из водопада: на Закарпатье зафиксировано массовое отравление среди участников фестиваля

Люди использовали воду для питья и приготовления пищи, проинформировали эпидемиологи.

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Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на территории Пилипецкой территориальной общины, сейчас составляет 38 человек, сообщили в Закарпатском областном центре контроля и профилактики болезней.

При этом 28 больных проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада, а 10 больных находились в той местности на экскурсии.

Установлено, что туристы употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи.

Сейчас больные получают надлежащую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

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Отмечается, что у большинства пациентов зафиксировано течение заболевания средней тяжести. При этом тяжелых форм или летальных случаев не зафиксировано.

Впервые случаи острых кишечных инфекций были зафиксированы 8 июля у 9 участников неформального мероприятия. У трех человек зафиксировано легкое течение, а у шестерых — средней тяжести.

Они были госпитализированы в инфекционное отделение Межгорской райбольницы.

Сейчас, как отмечается, медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжается.

Закарпатский ОЦКПХ попутно напомнил основные правила безопасности во время отдыха на природе:

не употребляйте некипяченую воду из открытых источников;

храните продукты в надлежащих условиях, особенно в жаркую погоду;

придерживайтесь правил личной гигиены.

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