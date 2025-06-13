От хоббитских хижин до термальных вод: где в Карпатах отдохнуть с детьми в 2025 году

В 2025 году украинский туризм удивляет новыми форматами семейного отдыха в Карпатах. Вместе с экспертом по туризму Сергеем Викарчуком выбираем пять лучших локаций этого года для отдыха с детьми — от сказочных парков до термальных аквацентров.

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Украинский туризм, несмотря на войну, стремительно развивается, предлагая уникальные локации для семейного отдыха, культурного погружения и активных развлечений. Фокус вместе с Сергеем Викарчуком, экспертом по туризму и CEO VIKAR Travel, делится пятью лучшими туристическими достопримечательностями Карпат, которые понравятся детям в 2025 году. От детских оздоровительных программ до современных аквапарков и аутентичных этнопарков — эти места поражают разнообразием и атмосферой.

"Артек": оздоровление и приключения

Современная программа "Артек" — это не просто лагерь, а государственная инициатива, которая дарит детям не только отдых, но и оздоровление. Локации — Трускавец и Буковель — объединяют лечебные минеральные воды, активные игры, спорт, творческие занятия и горные пейзажи.

Бонус: многие категории детей отдыхают бесплатно — среди них сироты, дети с инвалидностью, из малообеспеченных семей и дети погибших защитников.

Для детей, которые не подпадают под льготные категории, доступны коммерческие путевки в лагеря.

Трускавец: 16 000–20 000 грн.

Буковель: 18 000–25 000 грн.

Гедзьо Парк: Карпаты глазами Толкина

В Яремче Ивано-Франковской области появилось волшебное место, где реальность переплетается с фэнтези. Гедзьо Парк Легенд — это микс гуцульской мифологии и вселенной "Властелина колец". Хоббитские хижины, магические леса, живые легенды — дети будут в восторге!

"Парк переносит посетителей в мир хоббитов, эльфов и карпатских легенд, вдохновленный произведениями Толкина и местными преданиями", — рассказывает Сергей Викарчук.

Парк ориентирован на узкую аудиторию — любителей фэнтези, но его уникальная атмосфера привлекает и семьи с детьми. Это место идеально подходит для тех, кто хочет ощутить магию Карпат через призму сказки.

Парк работает с 10:00 до 20:00.

Стоимость:

Взрослые — 330 грн.

Дети до 12 лет, пенсионеры — 280 грн.

Дети до 6 лет и военные — бесплатно.

Аквапарк "Жаворонок" в Береговом: вода, которая лечит

Если ищете идеальное место для релакса с детьми — вам в Береговое. Термальные воды температурой 30°C, водные горки, детские зоны и спа — все, чтобы совместить отдых с оздоровлением. И работает круглый год!

"Это место, где отдых сочетается с оздоровлением, а развлечения доступны круглый год благодаря температуре воды. Термальные источники Берегового известны своими лечебными свойствами, что делает аквапарк популярным среди семей с детьми и людей, которые стремятся к восстановлению", — делится эксперт.

Цены:

Взрослые: от 250 до 450 грн.

Дети до 120 см — бесплатно.

Люди с инвалидностью — скидки 50%.

"Mavka" в Буковеле: сказка на воде

Аквапарк "Mavka" в Буковеле, открытый в феврале 2025 года, является одним из крупнейших водных развлекательных комплексов в Восточной Европе. Вдохновленный украинским анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня", он предлагает уникальную сказочную атмосферу. По словам эксперта по туризму, от архитектуры до декора — все в "Mavka" пронизано духом карпатских лесов и гармонии с природой. Центральная фигура — Лесная Мавка — олицетворяет защиту природы, что отражено в тематических зонах, водных аттракционах и декорациях. Комплекс включает бассейны, экстремальные горки, детские площадки и спа-зоны. Благодаря современной инфраструктуре и тематическому дизайну аквапарк привлекает как детей, так и взрослых, делая его must-visit локацией в Карпатах.

Посетителям доступны 9 бассейнов (3 из них с температурой +35°C круглый год), водные горки (включая 200-метровую гигантскую горку и VR-аттракцион "Эрик и Дерик"), детская зона, волновой бассейн "Сказочная лагуна" и зона "Магический лес". Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Цены:

Взрослые (полный день): 2200 грн, со SPA — 3200 грн.

Дети до 140 см — 1550 грн.

Дети до 3 лет — бесплатно.

В день рождения — вход для детей до 18 лет бесплатный (по документу).

"Гуцул Ленд": живой музей под открытым небом

Этот этнопарк в Буковеле — настоящий билет в прошлое. Дома XIX-XX вв., ткацкие и гончарные мастерские, мольфарские хижины, традиционные блюда и живые животные — здесь оживает дух Карпат.

"Гуцул Ленд — это культурное погружение, которого не хватает в мегаполисах", — добавляет Викарчук.

В парке воссозданы старинные дома, мастерские ткача, гончара, мольфара и пастуха. Внутри домов — аутентичные интерьеры с бытовыми вещами и произведениями народного искусства. Посетители могут принять участие в мастер-классах, попробовать традиционные блюда или узнать об обрядах.

Режим работы: 10:00 – 18:30

Стоимость:

Взрослые — 380 грн.

Дети до 12 лет, пенсионеры — 330 грн.

Дети до 6 лет, ВСУ, УБД — бесплатно.

Ранее вместе с путешественником Андреем Бондиком Фокус собрал пять локаций, где надо побывать каждому: от забытой обсерватории среди облаков до села, где оживают гуцульские легенды.