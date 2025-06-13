Від гобітських хатин до термальних вод: де в Карпатах відпочити з дітьми у 2025

У 2025 році український туризм дивує новими форматами сімейного відпочинку в Карпатах. Разом з експертом із туризму Сергієм Вікарчуком обираємо п’ять найкращих локацій цього року для відпочинку з дітьми — від казкових парків до термальних аквацентрів.

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Український туризм, не дивлячись на війну, стрімко розвивається, пропонуючи унікальні локації для сімейного відпочинку, культурного занурення та активних розваг. Фокус разом із Сергієм Вікарчуком, експертом із туризму та CEO VIKAR Travel, ділиться п’ятьма найкращими туристичними принадами Карпат, які сподобаються дітям у 2025 році. Від дитячих оздоровчих програм до сучасних аквапарків і автентичних етнопарків — ці місця дивують різноманітністю та атмосферою.

"Артек": оздоровлення і пригоди

Сучасна програма "Артек" — це не просто табір, а державна ініціатива, що дарує дітям не лише відпочинок, а й оздоровлення. Локації — Трускавець і Буковель — об’єднують лікувальні мінеральні води, активні ігри, спорт, творчі заняття та гірські краєвиди.

Бонус: багато категорій дітей відпочивають безкоштовно — серед них сироти, діти з інвалідністю, з малозабезпечених родин та діти загиблих захисників.

Для дітей, які не підпадають під пільгові категорії, доступні комерційні путівки в табори.

Трускавець: 16 000–20 000 грн.

Буковель: 18 000–25 000 грн.

Ґедзьо Парк: Карпати очима Толкіна

У Яремче Івано-Франківської області з’явилося чарівне місце, де реальність переплітається з фентезі. Ґедзьо Парк Легенд — це мікс гуцульської міфології та всесвіту "Володаря перснів". Гобітські хатини, магічні ліси, живі легенди — діти будуть у захваті!

"Парк переносить відвідувачів у світ гобітів, ельфів і карпатських легенд, натхненний творами Толкіна та місцевими переказами", — розповідає Сергій Вікарчук.

Парк орієнтований на вузьку аудиторію – любителів фентезі, але його унікальна атмосфера приваблює і сім’ї з дітьми. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче відчути магію Карпат через призму казки.

Парк працює з 10:00 до 20:00.

Вартість:

Дорослі — 330 грн.

Діти до 12 років, пенсіонери — 280 грн.

Діти до 6 років та військові — безкоштовно.

Аквапарк "Жаворонок" у Береговому: вода, що лікує

Якщо шукаєте ідеальне місце для релаксу з дітьми — вам у Берегове. Термальні води температурою 30°C, водні гірки, дитячі зони та спа — усе, щоб поєднати відпочинок із оздоровленням. І працює цілий рік!

"Це місце, де відпочинок поєднується з оздоровленням, а розваги доступні цілий рік завдяки температурі води. Термальні джерела Берегового відомі своїми лікувальними властивостями, що робить аквапарк популярним серед сімей із дітьми та людей, які прагнуть відновлення", — ділиться експерт.

Ціни:

Дорослі: від 250 до 450 грн.

Діти до 120 см — безкоштовно.

Люди з інвалідністю — знижки 50%.

"Mavka" у Буковелі: казка на воді

Аквапарк "Mavka" у Буковелі, відкритий у лютому 2025 року, є одним із найбільших водних розважальних комплексів у Східній Європі. Натхненний українським анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня", він пропонує унікальну казкову атмосферу. За словами експерта з туризму, від архітектури до декору — усе в "Mavka" пронизане духом карпатських лісів і гармонії з природою. Центральна постать — Лісова Мавка — уособлює захист природи, що відображено в тематичних зонах, водних атракціонах і декораціях. Комплекс включає басейни, екстремальні гірки, дитячі майданчики та спа-зони. Завдяки сучасній інфраструктурі та тематичному дизайну аквапарк приваблює як дітей, так і дорослих, роблячи його must-visit локацією в Карпатах.

Відвідувачам доступні 9 басейнів (3 із них із температурою +35°C цілий рік), водні гірки (включно з 200-метровою гігантською гіркою та VR-атракціоном "Ерик і Дерик"), дитячі зони, хвильовий басейн "Казкова лагуна" та зони "Магічний ліс". Аквапарк працює щодня з 10:00 до 22:00.

Ціни:

Дорослі (повний день): 2200 грн, зі SPA — 3200 грн.

Діти до 140 см — 1550 грн.

Діти до 3 років — безкоштовно.

У день народження — вхід для дітей до 18 років безкоштовний (за документом).

"Гуцул Ленд": живий музей під відкритим небом

Цей етнопарк у Буковелі — справжній квиток у минуле. Хати XIX–XX ст., ткацькі та гончарні майстерні, мольфарські хижі, традиційні страви та живі тварини — тут оживає дух Карпат.

"Гуцул Ленд — це культурне занурення, якого не вистачає в мегаполісах", — додає Вікарчук.

У парку відтворено старовинні хати, майстерні ткача, гончара, мольфара та вівчаря. Усередині хат — автентичні інтер’єри з побутовими речами та творами народного мистецтва. Відвідувачі можуть взяти участь у майстер-класах, спробувати традиційні страви чи дізнатися про обряди.

Режим роботи: 10:00 – 18:30

Вартість:

Дорослі — 380 грн.

Діти до 12 років, пенсіонери — 330 грн.

Діти до 6 років, ЗСУ, УБД — безкоштовно.

Раніше разом із мандрівником Андрієм Бондіком Фокус зібрав п’ять локацій, де треба побувати кожному: від забутої обсерваторії серед хмар до села, де оживають гуцульські легенди.