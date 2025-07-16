Міша Кацурін разом із 11 клієнтами отруївся у власному ресторані: заклад закрили

У Львові відвідувачі ресторану, включно з його засновником Михайлом Кацуріним, отруїлися стравами з яєчним кремом. Заклад тимчасово припинив роботу, всім постраждалим обіцяють оплатити лікування.

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Як повідомив на своїй сторінці в Instagram відомий ресторатор і співзасновник закладу "Китайський привіт" Михайло Кацурін, після відвідування ресторану 14 та 15 липня щонайменше 11 гостей розповіли про симптоми отруєння. Серед постраждалих – і сам Кацурін, який також звернувся по медичну допомогу.

За попередньою версією, причиною масового отруєння могли стати десерти, у яких використовували яйця та яєчний крем.

"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня", – написав ресторатор.

Я отруївся у власному ресторані у Львові

За його словами, ресторан одразу тимчасово призупинив роботу для з’ясування обставин. До закладу прибула санітарна служба, яка перевірила персонал, обладнання, кухню та залишки продуктів. Результати аналізів обіцяють повідомити постраждалим і громадськості.

"Закрили заклад до з'ясування обставин. Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж", – уточнив Кацурін.

Він також пообіцяв повністю оплатити витрати на лікування всіх постраждалих. За словами ресторатора, зараз він сам перебуває в інфекційній лікарні.

"Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний", – додав він.

Усі наявні у закладі продукти, незалежно від результатів лабораторних досліджень, буде утилізовано.

"Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки", – запевнив власник.

Користувачі соцмереж позитивно відреагували на відкритість підприємця та його готовність взяти на себе відповідальність. Під публікацією вже понад 20 тисяч позначок "Подобається", а коментарі рясніють словами підтримки.

"Великий респект за відвертість, відкритість та позицію!", – написала одна з підписниць.

"Позиція гідна. Також впевнений, що після цього випадку він стане одним із найбезпечніших закладів Львова", – зазначив інший користувач.

Нагадаємо, Михайло Кацурін – один із найвідоміших українських рестораторів, який разом з партнеркою Дашею Малаховою розвиває кілька гастропроєктів в Україні. Його львівський ресторан "Китайський привіт" був відкритий нещодавно та швидко набув популярності серед мешканців і туристів.

Як писав Фокус, Михайло Кацурін виступив співавтором першого повноформатного сольного альбому співачки Наді Дорофєєвой.

Українська співачка Надя Дорофєєва вийшла у світ зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним у квітні 2024 року.

20 червня, Михайлу Кацуріну виповнилося 37 років.