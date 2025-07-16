Міша Кацурін разом із 11 клієнтами отруївся у власному ресторані: заклад закрили
У Львові відвідувачі ресторану, включно з його засновником Михайлом Кацуріним, отруїлися стравами з яєчним кремом. Заклад тимчасово припинив роботу, всім постраждалим обіцяють оплатити лікування.
Як повідомив на своїй сторінці в Instagram відомий ресторатор і співзасновник закладу "Китайський привіт" Михайло Кацурін, після відвідування ресторану 14 та 15 липня щонайменше 11 гостей розповіли про симптоми отруєння. Серед постраждалих – і сам Кацурін, який також звернувся по медичну допомогу.
За попередньою версією, причиною масового отруєння могли стати десерти, у яких використовували яйця та яєчний крем.
"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня", – написав ресторатор.
За його словами, ресторан одразу тимчасово призупинив роботу для з’ясування обставин. До закладу прибула санітарна служба, яка перевірила персонал, обладнання, кухню та залишки продуктів. Результати аналізів обіцяють повідомити постраждалим і громадськості.
"Закрили заклад до з'ясування обставин. Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж", – уточнив Кацурін.
Він також пообіцяв повністю оплатити витрати на лікування всіх постраждалих. За словами ресторатора, зараз він сам перебуває в інфекційній лікарні.
"Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний", – додав він.
Усі наявні у закладі продукти, незалежно від результатів лабораторних досліджень, буде утилізовано.
"Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки", – запевнив власник.
Користувачі соцмереж позитивно відреагували на відкритість підприємця та його готовність взяти на себе відповідальність. Під публікацією вже понад 20 тисяч позначок "Подобається", а коментарі рясніють словами підтримки.
"Великий респект за відвертість, відкритість та позицію!", – написала одна з підписниць.
"Позиція гідна. Також впевнений, що після цього випадку він стане одним із найбезпечніших закладів Львова", – зазначив інший користувач.
Нагадаємо, Михайло Кацурін – один із найвідоміших українських рестораторів, який разом з партнеркою Дашею Малаховою розвиває кілька гастропроєктів в Україні. Його львівський ресторан "Китайський привіт" був відкритий нещодавно та швидко набув популярності серед мешканців і туристів.
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