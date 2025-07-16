Миша Кацурин вместе с 11 клиентами отравился в собственном ресторане: заведение закрыли

Во Львове посетители ресторана, включая его основателя Михаила Кацурина, отравились блюдами с яичным кремом. Заведение временно прекратило работу, всем пострадавшим обещают оплатить лечение.

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Как сообщил на своей странице в Instagram известный ресторатор и соучредитель заведения "Китайский привет" Михаил Кацурин, после посещения ресторана 14 и 15 июля по меньшей мере 11 гостей рассказали о симптомах отравления. Среди пострадавших — и сам Кацурин, который также обратился за медицинской помощью.

По предварительной версии, причиной массового отравления могли стать десерты, в которых использовали яйца и яичный крем.

"Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза — яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", — написал ресторатор.

Я отравился в собственном ресторане во Львове

По его словам, ресторан сразу временно приостановил работу для выяснения обстоятельств. В заведение прибыла санитарная служба, которая проверила персонал, оборудование, кухню и остатки продуктов. Результаты анализов обещают сообщить пострадавшим и общественности.

"Закрыли заведение до выяснения обстоятельств. Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Все остальные положенные законом проверки конечно пройдем тоже", — уточнил Кацурин.

Он также пообещал полностью оплатить расходы на лечение всех пострадавших. По словам ресторатора, сейчас он сам находится в инфекционной больнице.

"Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паршивое", — добавил он.

Все имеющиеся в заведении продукты, независимо от результатов лабораторных исследований, будут утилизированы.

"Утилизируем все продукты, которые сейчас есть в ресторане, независимо от результатов проверки", — заверил владелец.

Пользователи соцсетей положительно отреагировали на открытость предпринимателя и его готовность взять на себя ответственность. Под публикацией уже более 20 тысяч отметок "Нравится", а комментарии пестрят словами поддержки.

"Большой респект за откровенность, открытость и позицию!", — написала одна из подписчиц.

"Позиция достойная. Также уверен, что после этого случая он станет одним из самых безопасных заведений Львова", — отметил другой пользователь.

Напомним, Михаил Кацурин — один из самых известных украинских рестораторов, который вместе с партнершей Дашей Малаховой развивает несколько гастропроектов в Украине. Его львовский ресторан "Китайский привет" был открыт недавно и быстро приобрел популярность среди жителей и туристов.

Как писал Фокус, Михаил Кацурин выступил соавтором первого полноформатного сольного альбома певицы Нади Дорофеевой.

Украинская певица Надя Дорофеева вышла в свет со своим мужем Михаилом Кацуриным в апреле 2024 года.

20 июня, Михаилу Кацурину исполнилось 37 лет.