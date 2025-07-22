У ресторані Кацуріна після масового отруєння провели дослідження: що виявили у закладі

У ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої у Львові виявили декілька порушень. Зокрема, менше половини працівників мали медичні книжки, а також було організовано неправильне зберігання продуктів та інвентарю.

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Станом на ранок 22 липня після відвідування ресторану "Китайський привіт" до лікарні госпіталізували 76 людей, серед яких 10 дітей та 2 вагітних. За результатами аналізів у 25 пацієнтів та 1 працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка викликає кишкові інфекції. Щодо 4 інших працівників наразі триває лабораторне дослідження, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

У ході розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення чинного законодавства, зокрема:

порушення правил миття інвентарю: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

неправильне зберігання кухонного інвентарю: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;

порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;

неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів – відповідні чек-листи та журнали не надані.

Також виявили що лише 7 із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. 16 працівників, які не надали документів, рекомендували не допускати до роботи та направили до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.

Наразі продовжують дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води. При вірусологічному досліджені проб води вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявили.

Крім того, перевірили м’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані:

м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності, зокрема за рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин;

яйця також безпечні і відповідають вимогам щодо якості та безпеки.

Отруєння у ресторані Кацуріна: деталі

Після відвідин львівського ресторану "Китайський привіт" на вулиці Вороного до лікарні потрапили десятки людей. Цей заклад належить чоловікові Наді Дорофєєвої — відомому ресторатору та блогеру Міші Кацуріну.

Сам бізнесмен також опинився в інфекційній лікарні. Він прямо прокомунікував з клієнтами та пообіцяв допомогти у з'ясуванні причин отруєння та оплатити лікування постраждалим.

17 липня в ресторані Кацуріна провели заключну дезінфекцію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За фактом масового отруєння в ресторані Кацуріна поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Власник закладу розповідав, що 14 і 15 липня в меню його закладу був яєчний білковий крем, який і міг спричинити масове отруєння.

Крім того, Фокус зібрав реакції тих, хто отруївся в ресторані "Китайський привіт" у Львові. Серед постраждалих опинилися мандрівниця Софія Ханас і блогерка Настя Іванишин.