В ресторане Кацурина после массового отравления провели исследования: что обнаружили в заведении

В ресторане мужа Нади Дорофеевой во Львове обнаружили несколько нарушений. В частности, менее половины работников имели медицинские книжки, а также было организовано неправильное хранение продуктов и инвентаря.

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По состоянию на утро 22 июля после посещения ресторана "Китайский привет" в больницу госпитализировали 76 человек, среди которых 10 детей и 2 беременных. По результатам анализов у 25 пациентов и 1 работника ресторана обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, которая вызывает кишечные инфекции. В отношении 4 других работников сейчас продолжается лабораторное исследование, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

В ходе расследования специалисты Госпродпотребслужбы выявили нарушения действующего законодательства, в частности:

нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;

отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Также обнаружили, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовали не допускать к работе и направили к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

Сейчас продолжают исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружили.

Кроме того, проверили мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане:

мясо курятины соответствует всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;

яйца также безопасны и соответствуют требованиям по качеству и безопасности.

Отравление в ресторане Кацурина: детали

После посещения львовского ресторана "Китайский привет" на улице Вороного в больницу попали десятки людей. Это заведение принадлежит мужу Нади Дорофеевой — известному ресторатору и блогеру Мише Кацурину.

Сам бизнесмен также оказался в инфекционной больнице. Он прямо прокоммуницировал с клиентами и пообещал помочь в выяснении причин отравления и оплатить лечение пострадавшим.

17 июля в ресторане Кацурина провели заключительную дезинфекцию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По факту массового отравления в ресторане Кацурина полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Владелец заведения рассказывал, что 14 и 15 июля в меню его заведения был яичный белковый крем, который и мог вызвать массовое отравление.

Кроме того, Фокус собрал реакции тех, кто отравился в ресторане "Китайский привет" во Львове. Среди пострадавших оказались путешественница София Ханас и блогер Настя Иванишин.