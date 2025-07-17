Массовое отравление в ресторане мужа Нади Дорофеевой: что говорят люди, которые там были

Полиция расследует массовое отравление во львовском ресторане "Китайский привет" на улице Вороного. В больницу попали 43 человека, среди них трое детей. Выяснилось, что это заведение принадлежит мужу Нади Дорофеевой — известному ресторатору и блогеру Мише Кацурину.

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Мужчина сообщил об случившемся сам, раскрыв все подробности в Instagram. Он признался, что также чувствует себя плохо и обратился за медицинской помощью. "Причиной отравления могут быть яйца и яичный крем в десертах, которые подавали в заведении 14 и 15 июля", — пояснил Кацурин.

Что известно на данный момент о массовом отравлении во Львове, — читайте в материале Фокуса.

Уголовное производство

Местные правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Виновнику грозит наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничения свободы.

Миша Кацурин сообщил об отравлении Фото: Instagram

"Полицейские устанавливают обстоятельства событий, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование", — сообщили правоохранители Львова.

Расходы на лечение

Кацурин обещает оплатить лечение всем пострадавшим: "Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем".

Владелец "Китайского привета", который открылся 13 июля, также сообщил, что заведение проверяют специалисты Госпродпотребслужбы и областного центра контроля и профилактики болезней. "Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему. Утилизируем все продукты в ресторане, несмотря на результаты проверки", — написал он.

Ресторан "Китайский привет" на улице Вороного во Львове Фото: Facebook

Пострадавшие клиенты ресторана госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и повышенную температуру. Врачи подозревают сальмонеллез.

Что говорят пострадавшие?

Об отравлении в заведении у Кацурина заявила Настя Иванишин — украинская инфлюенсерша и кондитер из Ивано-Франковска. В своем Instagram она опубликовала фото под капельницей и градусником.

Настя Иванишин также отравилась у Кацурина Фото: Instagram Фото: Instagram

Также пострадала путешественница София Ханас. Женщина выложила в Threads скриншоты переписки с владельцем ресторана, который поинтересовался ее самочувствием и предложил покрыть все расходы на лечение.

"Мы с парнем отравились в ресторане Кацурина. Худший опыт в нашей жизни, но коммуникация со стороны команды и Михаила напрямую — очень приятно поразили. Мучаемся второй день, но радуемся, что у нас еще есть такие ответственные и добросовестные люди", — написала блогерша.

София Ханас рассказала свою историю Фото: Threads

Позже она добавила, что за последние часы в больницу привезли еще более 20 человек: "Врачи говорят, что эти те, кто не обратился вчера, как мы. Также много звонят, а мест уже очень мало".

Надя Дорофеева поддержала мужа и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления. "Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели", — написала певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Надя Дорофеева заявила об ухудшении здоровья. Она оказалась на больничной койке и призвала поклонников прислушаться к своему организму.

Кроме того, Дорофеева и Кацурин впервые пересеклись на совместном светском мероприятии вместе со своими бывшими избранниками — певцом Владимиром Дантесом и бизнес-вумен Дашей Кацуриной.

Также звездная пара показала отдых в Карпатах. Они сняли домик на горе в лесу, до которого добирались пешком, неся все вещи на себе.