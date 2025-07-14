Надя Дорофеева снова попала в больницу: что с ней случилось (фото)

Украинская певица Надя Дорофеева заявила об ухудшении состояния здоровья. Она оказалась на больничной койке и призвала поклонников прислушаться к своему организму.

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В Telegram-канале звезда сцены опубликовала фото из больничной палаты и призналась, в каком состоянии она сейчас, акцентировав, что это лишь 5% от всего, что с ней происходит.

"Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью, но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года, — я не переживала за всю жизнь. И как результат — сыпется понемногу организм. Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу", — написала Дорофеева.

Исполнительница подчеркнула, что очень важно "взяться за себя и один за другим снимать проблемы", работать с собой, контролировать с врачами все нюансы.

"Думаю, мы, украинцы, до сих пор не осознаем. какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит", — подытожила Надя.

Артистка призвала считать ее откровения напоминанием о себе, о контроле своего здоровья, а также о том, что важно помогать себе заблаговременно, а не когда уже поздно.

Надя Дорофеева: проблемы со здоровьем

Осенью 2024 года знаменитость жаловалась, что имеет проблемы с желудком. Врачи диагностировали ей гастрит, который проявился во время гастролей. Дорофеева пошутила, что теперь все ее приемы пищи контролирует ChatGPT.

В августе 2024 года после фото артистки из больницы в ее команде объяснили, что она проходит плановое лечение, однако не уточнили деталей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Надя Дорофеева сообщила, что в результате российской атаки на Киев 10 июля полностью разрушена студия, где они с Позитивом (Алексеем Завгородним) недавно снимали клип "Смак-печаль"

Певица призналась в своем нестабильном эмоциональном состоянии в последнее время.

Кроме того, Дорофеева и ее коллега Позитив выпустили новый трек, порадовав фанатов после длительного перерыва.