Надя Дорофєєва знову потрапила до лікарні: що з нею сталося (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва заявила про погіршення стану здоров'я. Вона опинилася на лікарняному ліжку та закликала прихильників прислухатися до свого організму.

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У Telegram-каналі зірка сцени опублікувала фото з лікарняної палати і зізналася, у якому стані вона зараз, акцентувавши, що це лише 5% від усього, що з нею відбувається.

"Зараз у мене не найлегший період по здоров'ю, але я не дивуюся. Стільки стресу, який я переживала за ці 3 роки, — я не переживала за все життя. І як результат — сиплеться потроху організм. Я намагаюся балансувати, тому що без справи мого життя я просто не можу і не хочу", — написала Дорофєєва.

Виконавиця наголосила, що дуже важливо "взятися за себе і один за одним знімати проблеми", працювати із собою, контролювати з лікарями всі нюанси.

"Думаю, ми, українці, досі не усвідомлюємо. який вплив має на організм усе, що з нами відбувається", — підсумувала Надя.

Артистка закликала вважати її одкровення нагадуванням про себе, про контроль свого здоров'я, а також про те, що важливо допомагати собі завчасно, а не коли вже пізно.

Надя Дорофєєва: проблеми зі здоровʼям

Восени 2024 року знаменитість скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Дорофєєва пожартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

У серпні 2024 року після фото артистки з лікарні в її команді пояснили, що вона проходить планове лікування, проте не уточнили деталей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Надя Дорофєєва повідомила, що внаслідок російської атаки на Київ 10 липня повністю зруйнована студія, де вони з Позитивом (Олексієм Завгороднім) нещодавно знімали кліп "Смак-печаль"

Співачка зізналася у своєму нестабільному емоційному стані останнім часом.

Крім того, Дорофєєва та її колега Позитив випустили новий трек, порадувавши фанатів після тривалої перерви.