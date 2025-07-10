"Так випаде карта": Дорофєєва та Позитив випустили пісню через 5 років після розпаду дуету (відео)
Українська співачка Надя Дорофєєва та її колега Позитив (Олексій Завгородній), які до 2020 року були дуетом "Время и Стекло", випустили новий трек. Артисти вже опублікували кліп на новий хіт на Youtube.
Надя Дорофєєва та Позитив 10 липня випустили нову пісню, яка має назву "Смак-печаль". Відеокліп на трек опублікували на Youtube і він за 7 годин набрав уже понад 140 тисяч переглядів.
У відеоролику артисти показалися у різних образах, що зробило його динамічним та цікавим.
Що цікаво, у пісні є слова "так випаде карта", що є відсилкою до пісні "Время и Стекло" — "Так випала карта".
Дослівно текст у новій пісні звучить так:
"Чого варта
Загримована правда
Ми не знали, що
Так випаде карта"
Прихильники співаків у коментарях захоплені новою піснею та кліпом:
- "Ще ніколи кліп та пісня не викликали таких змішаних емоцій. Шалена насолода, ностальгія, спогади про мирні часи. Це чарівно та прекрасно. Дякую, що дозволили відчути це все своєю роботою"
- "Навіть будучи окремими виконавцями, у пісні відчувається цей вайб "Время и Стекло"
- "Так круто і ностальгічно! Нам треба більше спільних пісень, робіть альбом!"
- "Я сумувала за цим вайбом, бути чесною. Стиль зйомки, якого бракувало. Ваше і дуже особливе"
Повернення "Время и Стекло": що відомо
Надя Дорофєєва та Позитив обʼєдналися, але не лише заради музики, але й для того, щоб українські ночі стали тихішими. Співаки разом із United24 запустили збір, щоб придбати сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — "шахеди", дрони та навіть крилаті ракети. Дорофєєва та Позитив закликали підписників донатити 50,50 грн та пообіцяли розіграти подарунки, головним сюрпризом для фанів пообіцяли легендарне повернення дуету "Время и Стекло".
Ціллю було зібрати 505 404 гривень за добу, проте артистам вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив ще 8 липня підігріли інтерес шанувальників, опублікувавши в Instagram жартівливе відео начебто з пресконференції. На відео Дорофєєва і Позитив нібито відповідали на запитання журналістів на пресконференції. При цьому всі їхні відповіді непрямі: "Ми не коментуємо минуле", "Це не підлягає розголошенню", "Давайте далі", "А ще будуть якісь запитання", "Це занадто особисте".