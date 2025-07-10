"Так випаде карта": Дорофєєва та Позитив випустили пісню через 5 років після розпаду дуету (відео)

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колега Позитив (Олексій Завгородній), які до 2020 року були дуетом "Время и Стекло", випустили новий трек. Артисти вже опублікували кліп на новий хіт на Youtube.

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Надя Дорофєєва та Позитив 10 липня випустили нову пісню, яка має назву "Смак-печаль". Відеокліп на трек опублікували на Youtube і він за 7 годин набрав уже понад 140 тисяч переглядів.

У відеоролику артисти показалися у різних образах, що зробило його динамічним та цікавим.

Що цікаво, у пісні є слова "так випаде карта", що є відсилкою до пісні "Время и Стекло" — "Так випала карта".

Дослівно текст у новій пісні звучить так:

"Чого варта

Загримована правда

Ми не знали, що

Так випаде карта"

Прихильники співаків у коментарях захоплені новою піснею та кліпом:

"Ще ніколи кліп та пісня не викликали таких змішаних емоцій. Шалена насолода, ностальгія, спогади про мирні часи. Це чарівно та прекрасно. Дякую, що дозволили відчути це все своєю роботою"

"Навіть будучи окремими виконавцями, у пісні відчувається цей вайб "Время и Стекло"

"Так круто і ностальгічно! Нам треба більше спільних пісень, робіть альбом!"

"Я сумувала за цим вайбом, бути чесною. Стиль зйомки, якого бракувало. Ваше і дуже особливе"

Повернення "Время и Стекло": що відомо

Надя Дорофєєва та Позитив обʼєдналися, але не лише заради музики, але й для того, щоб українські ночі стали тихішими. Співаки разом із United24 запустили збір, щоб придбати сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — "шахеди", дрони та навіть крилаті ракети. Дорофєєва та Позитив закликали підписників донатити 50,50 грн та пообіцяли розіграти подарунки, головним сюрпризом для фанів пообіцяли легендарне повернення дуету "Время и Стекло".

Ціллю було зібрати 505 404 гривень за добу, проте артистам вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив ще 8 липня підігріли інтерес шанувальників, опублікувавши в Instagram жартівливе відео начебто з пресконференції. На відео Дорофєєва і Позитив нібито відповідали на запитання журналістів на пресконференції. При цьому всі їхні відповіді непрямі: "Ми не коментуємо минуле", "Це не підлягає розголошенню", "Давайте далі", "А ще будуть якісь запитання", "Це занадто особисте".