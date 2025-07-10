"Так выпадет карта": Дорофеева и Позитив выпустили песню спустя 5 лет после распада дуэта (видео)

Украинская певица Надя Дорофеева и ее коллега Позитив (Алексей Завгородний), которые до 2020 года были дуэтом "Время и Стекло", выпустили новый трек. Артисты уже опубликовали клип на новый хит на Youtube.

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Надя Дорофеева и Позитив 10 июля выпустили новую песню, которая называется "Смак-печаль". Видеоклип на трек опубликовали на Youtube и он за 7 часов набрал уже более 140 тысяч просмотров.

В видеоролике артисты показались в разных образах, что сделало его динамичным и интересным.

Что интересно, в песне есть слова "так выпадет карта", что является отсылкой к песне "Время и Стекло" — "Так выпала карта".

Дословно текст в новой песне звучит так:

"Чего стоит

Загримированная правда

Мы не знали, что

Так выпадет карта"

Поклонники певцов в комментариях восхищены новой песней и клипом:

"Еще никогда клип и песня не вызывали таких смешанных эмоций. Безумное наслаждение, ностальгия, воспоминания о мирных временах. Это волшебно и прекрасно. Спасибо, что позволили почувствовать это все своей работой"

"Даже будучи отдельными исполнителями, в песне чувствуется этот вайб "Время и Стекло"

"Так круто и ностальгично! Нам надо больше совместных песен, делайте альбом!"

"Я скучала по этому вайбу, быть честной. Стиль съемки, которого не хватало. Ваше и очень особенное"

Возвращение "Время и Стекло": что известно

Надя Дорофеева и Позитив объединились, но не только ради музыки, но и для того, чтобы украинские ночи стали тише. Певицы вместе с United24 запустили сбор, чтобы приобрести современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — "шахеды", дроны и даже крылатые ракеты. Дорофеева и Позитив призвали подписчиков донатить 50,50 грн и пообещали разыграть подарки, главным сюрпризом для фанов пообещали легендарное возвращение дуэта "Время и Стекло".

Целью было собрать 505 404 гривен за сутки, однако артистам удалось собрать более 3 миллионов гривен.

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив еще 8 июля подогрели интерес поклонников, опубликовав в Instagram шуточное видео якобы с пресс-конференции. На видео Дорофеева и Позитив якобы отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции. При этом все их ответы непрямые: "Мы не комментируем прошлое", "Это не подлежит разглашению", "Давайте дальше", "А еще будут какие-то вопросы", "Это слишком личное".