Дорофеева и Позитив воссоединились: когда будет новая песня и почему делают легендарное возвращение

Украинская певица Надя Дорофеева и ее коллега Позитив (Алексей Завгородний), которые ранее были дуэтом "Время и Стекло", заявили, что выпустят новый трек. Тизер новой видеоработы уже показали фанатам в stories.

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Надя Дорофеева и Позитив решили снова объединиться, но не только ради музыки, но и для того, чтобы украинские ночи стали тише, сообщили артисты в Instagram.

Певцы вместе с United24 запустили сбор, чтобы приобрести современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — "шахеды", дроны и даже крылатые ракеты. Дорофеева и Позитив призвали подписчиков донатить 50,50 грн и пообещали разыграть подарки. Главным сюрпризом для фанов было легендарное возвращение дуэта "Время и Стекло".

Целью было собрать 505 404 гривен за сутки, однако эту сумму люди прислали за два часа. Поэтому артисты удвоили цель и продолжили сбор.

В stories Дорофеева и Позитив, в частности, рассекретили название трека. Судя по картинке, песня будет называться "Смак печаль".

Новая песня Дорофеевой и Позитива Фото: скриншот

Приобщиться к сбору и помочь украинским защитникам сбивать "шахеды" и ракеты можно по ссылке.

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив еще 8 июля подогрели интерес поклонников, опубликовав в Instagram шуточное видео якобы с пресс-конференции. На видео Дорофеева и Позитив якобы отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции. При этом все их ответы непрямые: "Мы не комментируем прошлое", "Это не подлежит разглашению", "Давайте дальше", "А еще будут какие-то вопросы", "Это слишком личное".

Фокус также писал, что Надя Дорофеева оказалась под капельницей в больнице в начале лета. Она призналась, что "посыпалась".