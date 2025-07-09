Дорофєєва і Позитив возз'єдналися: коли буде нова пісня і чому роблять легендарне повернення

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колега Позитив (Олексій Завгородній), які раніше були дуетом "Время и Стекло", заявили, що випустять новий трек. Тизер нової відеороботи вже показали фанатам в stories.

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Надя Дорофєєва та Позитив вирішили знову обʼєднатися, але не лише заради музики, але й для того, щоб українські ночі стали тихішими, повідомили артисти в Instagram.

Співаки разом із United24 запустили збір, щоб придбати сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — "шахеди", дрони та навіть крилаті ракети. Дорофєєва та Позитив закликали підписників донатити 50,50 грн та пообіцяли розіграти подарунки. Головним сюрпризом для фанів був легендарне повернення дуету "Время и Стекло".

Ціллю було зібрати 505 404 гривень за добу, проте цю суму люди надіслали за дві години. Тому артисти подвоїли ціль і продовжили збір.

У stories Дорофєєва та Позитив, зокрема, розсекретили назву треку. Судячи з картинки, пісня матиме назву "Смак печаль".

Нова пісня Дорофєєвої та Позитива Фото: скриншот

Долучитися до збору та допомогти українським захисникам збивати "шахеди" та ракети можна за посиланням.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив ще 8 липня підігріли інтерес шанувальників, опублікувавши в Instagram жартівливе відео начебто з пресконференції. На відео Дорофєєва і Позитив нібито відповідали на запитання журналістів на пресконференції. При цьому всі їхні відповіді непрямі: "Ми не коментуємо минуле", "Це не підлягає розголошенню", "Давайте далі", "А ще будуть якісь запитання", "Це занадто особисте".

Фокус також писав, що Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею в лікарні на початку літа. Вона зізналася, що "посипалась".