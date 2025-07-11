"Не знаю, як вивозити": росіяни зруйнували студію з нового кліпу Дорофєєвої (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила, що внаслідок російської атаки на Київ 10 липня повністю зруйнована студія, де вони з Позитивом (Олексієм Завгороднім) нещодавно знімали кліп "Смак-печаль". Приміщення вже не відновити.

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"Зверху — кадр з нашого з Позитивом нового кліпу, який вийшов вчора. Знизу — студія, в якій ми його ще зовсім нещодавно знімали", — написала артистка в Instagram.

Студія, де Дорофєєва та Позитив знімали кліп, зруйнована росіянами Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофєєва додала, що кілька годин тому вони дізналися, що студія припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня. Приміщення не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу.

"Просять лише про одне — підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…" — написала артистка.

"Смак-печаль"

Надя Дорофєєва і Позитив опівночі 10 липня випустили спільний трек "Смак-печаль", а пізніше показали і кліп до нього. Це перша спільна робота колишніх учасників "Время и Стекло" за останні шість років після того, як гурт розпався.

Дорофєєва та Позитив обʼєдналися не лише заради музики, але й для того, щоб українські ночі стали тихішими. Музиканти разом з United24 запустили збір, щоб придбати сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — "шахеди", дрони та навіть крилаті ракети.

Новий кліп Наді Дорофєєвої та Позитива

Відео за два дні набрало майже пів мільйона переглядів у YouTube.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Надя Дорофєєва та Позитив 8 липня підігріли інтерес шанувальників, опублікувавши в Instagram жартівливе відео начебто з пресконференції.

Дорофєєва зізналася у своєму нестабільному емоційному стані останнім часом.

Крім того, будинок української акторки Ольги Сумської опинився в епіцентрі російського обстрілу столиці 10 липня. Зірка назвала цю ніч "найстрашнішою".