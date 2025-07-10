За крок до катастрофи: Ольга Сумська показала "приліт" зі свого вікна (фото)

Будинок української акторки Ольги Сумської опинився в епіцентрі російського обстрілу столиці 10 липня. Зірка екрану назвала цю ніч "найстрашнішою".

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Сумська у своєму Instagram розповіла, що постраждав район, де вона живе. Ба більше, знаменитість показала, як з її вікна вночі було видно стовпи диму та вогонь після вибухів.

"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", — написала народна артистка України.

Ольга Сумська показала наслідки російського обстрілу Києва Фото: olgasumska

На ранок Сумська помітила, що в будинку навпроти неї були вибиті вікна та видно сліди від вогню.

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", — зазначила під фото знаменитість.

Раніше артистка показувала, що під час масованих обстрілів спускається в укриття.

Ольга Сумська показала наслідки російського обстрілу Фото: olgasumska

Обстріл Києва

Уночі 10 липня ЗС РФ запустили понад 400 цілей, основним напрямком удару була столиця. У Києві знищена амбулаторія, горіли житлові будинки. Відомо про двох загиблих, серед яких є молода поліціянтка — працівниця метрополітену. Ще 16 осіб отримали поранення. Мер Віталій Кличко уточнив, що 10 постраждалих госпіталізували, решті медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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