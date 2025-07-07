58-річна Ольга Сумська показала кадри "без фотошопу", але в мережі повірили не всі (фото)
Українська акторка Ольга Сумська пригадала свою зйомку 17-річної давнини. Артистка позувала французькому фотографу українського походження.
Зірка "Роксолани" показала прихильникам архівні кадри без редагування, проте деякі користувачі мережі засумнівалися в цьому.
"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження. Юрій Білак. 2008 рік. Без фотошопу", — написала Сумська.
На кадрах мама двох дітей позувала в корсеті, який відблискував. Довге та світле волосся акторки було укладене хвилями. На ногах української знаменитості були чорні ботфорти. Вона впевнено дивилася прямо в камеру.
Втім, користувачі мережі висловили свою думку, що знімки були бути відредаговані:
- "Гарно все зафотошопили".
- "Фільтри для фотошопу".
Було й багато позитивних коментарів:
- "Олєнька, ти Красуня поза часами! Справжня".
- "Оля)) я спочатку подумала, що це старша донька)) а тут така королева!!!"
- "Завжди була і є еталоном краси. Чиста українська врода".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Співачку Олю Полякову запідозрили в надмірному використанні фотошопу та ШІ у зйомці для Playboy.
- 23-річна донька Ольги Сумської більше не хоче продовжувати будувати акторську кар'єру, як її знамениті родичі.
Крім того, Ольга Сумська показала, який вигляд мала 42 роки тому, коли перебувала з візитом у Полтаві.