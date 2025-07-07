58-річна Ольга Сумська показала кадри "без фотошопу", але в мережі повірили не всі (фото)

Українська акторка Ольга Сумська пригадала свою зйомку 17-річної давнини. Артистка позувала французькому фотографу українського походження.

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Зірка "Роксолани" показала прихильникам архівні кадри без редагування, проте деякі користувачі мережі засумнівалися в цьому.

"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження. Юрій Білак. 2008 рік. Без фотошопу", — написала Сумська.

На кадрах мама двох дітей позувала в корсеті, який відблискував. Довге та світле волосся акторки було укладене хвилями. На ногах української знаменитості були чорні ботфорти. Вона впевнено дивилася прямо в камеру.

Ольга Сумська Фото: olgasumska

Втім, користувачі мережі висловили свою думку, що знімки були бути відредаговані:

"Гарно все зафотошопили".

"Фільтри для фотошопу".

Ольга Сумська у 2008 році Фото: olgasumska

Було й багато позитивних коментарів:

"Олєнька, ти Красуня поза часами! Справжня".

"Оля)) я спочатку подумала, що це старша донька)) а тут така королева!!!"

"Завжди була і є еталоном краси. Чиста українська врода".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ольга Сумська показала, який вигляд мала 42 роки тому, коли перебувала з візитом у Полтаві.