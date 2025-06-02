Знімав тато в Полтаві: Ольга Сумська показала себе 42 роки тому (фото)

58-річна українська акторка театру і кіно Ольга Сумська приїхала до Полтави з виставою "Повернення блудного батька" і показала підписникам пам'ятні місця міста, в якому жила в шкільні роки.

Related video

Фото і відео вона опублікувала в Instagram.

Спочатку акторка поділилася записом, зробленим на балконі готелю "Аристократ" навпроти обласного драмтеатру ім. М.В. Гоголя. Вона вихолить на балкон із букетом троянд.

"Улюблений пейзаж. Театр Гоголя. Останній день весни, переддень літа. І це добрий знак, що сьогодні я разом зі своїм колективом саме тут, у рідній Полтаві", — каже вона, нюхаючи квіти. Потім знаменитість показує вулицю, якою повз театр колись ходила до школи №4.

Сумська підкреслює, що всі відчуття залишилися у неї в душі, і це щастя.

Ольга також опублікувала два знімки з різницею в 42 роки. На першому, чорно-білому, вона позує біля фонтану, що працює, поруч із театром. У неї довге темне волосся нижче пояса. На другому знімку, зробленому наприкінці травня, вона — в джинсах і сірому блейзері — стоїть біля фонтану з пам'ятником Марусі Чурай, який не працює і має доволі плачевний вигляд.

"Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років... Фотографував тато. На тому ж місці сьогодні. Тільки фонтан не працює. То, може, полагодять, і радуватиме полтавців, як і раніше! Сподіваємося!" — ідеться в підписі.

Ольга Сумська в 16 років Фото: olgasumska і зараз Фото: olgasumska

У грудні минулого року Сумська вже була з гастролями в Полтаві, і тоді вона показала будинок на вулиці Соборності, в якому жила з батьками.

Акторка показала будинок, де жила в Полтаві

Зазначимо, що після російського вторгнення ім'я Ольги Сумської неодноразово порушували у ЗМІ через доньку, яка давно живе і працює в РФ. Там вона вийшла заміж за актора Володимира Яглича, якому народила двох дітей. Антоніна Паперна не коментує публічно війну в її рідній країні.

За словами Сумської, ця тема дуже болюча для неї, а дочка не може виїхати з РФ через дітей.

"Там прослуховується все. Дзвонити можна, але говорити дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть", — зазначала українська акторка в одному з інтерв'ю.

Ольга Сумська та її старша донька Антоніна Паперна Фото: olgasumska

Минулого року вона також відверто розповіла, що мріє помиритися зі своєю старшою сестрою Наталією та її сім'єю. Акторка зізналася, що чекає на дзвінок від сестри, але поки що цього не сталося. Ольга не стала вдаватися в подробиці сімейного конфлікту, проте заявляє, що ситуація непроста.

Раніше Фокус писав, що:

Ольга Сумська публічно відповіла на закиди про доньку в Росії. За її словами, вона не має права виправдовуватися.

Акторка бурхливо відреагувала на інтерв'ю свого племінника, де той висловився про двоюрідну сестру, яка живе в Росії.

Ми також писали, що Сумська розповіла про зради колишнього чоловіка.