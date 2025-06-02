Снимал папа в Полтаве: Ольга Сумская показала себе 42 года назад (фото)

58-летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская приехала в Полтаву со спектаклем "Возвращение блудного отца" и показала подписчикам памятные места города, в котором жила в школьные годы.

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Фото и видео она опубликовала в Instagram.

Сначала актриса поделилась записью, сделанной на балконе гостиницы "Аристократ" напротив областного драмтеатра им. Н.В. Гоголя. Она выхолит на балкон с букетом роз.

"Любимый пейзаж. Театр Гоголя. Последний день весны, канун лета. И это добрый знак, что сегодня я вместе со своим коллективом именно здесь, в родной Полтаве", — говорит она, нюхая цветы. Затем знаменитость показывает улицу, по которой мимо театра когда-то ходила в школу №4.

Сумская подчеркивает, что все воспрминания остались у нее в душе, и это счастье.

Ольга также опубликовала два снимка с разницей в 42 года. На первом, черно-белом, она позирует у работающего фонтана рядом с театром. У нее длинные темные волосы ниже пояса. На втором снимке, сделанном в конце мая она — в джинсах и сером блейзере стоит возле фонтана с памятником Марусе Чурай, который не работает и выглядит довольно плачевно.

"Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет… Фотографировал папа. На том же месте сегодня. Только фонтан не работает. Может, починят, и будет радовать полтавчан, как и раньше! Надеемся!" — говорится в подписи.

Ольга Сумская в 16 лет Фото: olgasumska и сейчас Фото: olgasumska

В декабре прошлого года Сумская уже была с гастролями в Полтаве, и тогда она показала дом на улице Соборности, в котором жила с родителями.

Актриса показала дом, где жила в Полтаве

Отметим, что после российского вторжения имя Ольги Сумской неоднократно поднималось в СМИ из-за дочери, которая давно живет и работает в РФ.Там она вышла замуж за актера Владимира Яглыча, которому родила двих детей. Антонина Паперная не комментирует публично войну в ее родной стране.

По словам Сумской, эта тема очень болезненна для нее, а дочь не может выехать из РФ из-за детей.

"Там прослушивается все. Звонить можно, но говорить очень сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут", — отмечала украинская актриса в одном из интервью.

Ольга Сумская и ее старшая дочь Антонина Паперная Фото: olgasumska

В прошлом году она также откровенно рассказала, что мечтает помириться со своей старшей сестрой Натальей и ее семьей. Актриса призналась, что ждет звонка от сестры, но пока этого не произошло. Ольга не стала вдаваться в подробности семейного конфликта, однако заявляет, что ситуация непростая.

Ранее Фокус писал, что:

Ольга Сумская публично ответила на упреки о дочери в России. По ее словам, она не имеет права оправдываться.

Актриса бурно отреагировала на интервью своего племянника, где тот высказался о двоюродной сестре, которая живет в России.

Мы также писали, что Сумская рассказала об изменах бывшего мужа.