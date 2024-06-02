Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка живе в Росії (фото)

Знаменитість зізнавалася, що ця тема для неї особливо болюча. Втім, вона не може вплинути на ситуацію.

57-річна українська акторка Ольга Сумська звернулася до доньки, яка проживає в РФ. Архівними кадрами спадкоємиці зірка екрану поділилася в Instagram.

Напередодні Антоніна Паперна відзначила 34-річчя та отримала привітання від мами. Зокрема, Ольга Сумська показала фото, на якому донька пригорнулася до неї.

"Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження", — зазначила українська акторка.

Також знаменитість показала знімок, на якому позує з іменинницею та покійною мамою, Ганною Сумською. Жінка пішла із життя незадовго після початку повномасштабної війни в Україні, тому старша онука не змогла потрапити на її похорон.

Окрім цього, Сумська поділилася кадром уже дорослої спадкоємиці.

Зазначимо, що Антоніна Паперна давно живе в Росії. Вона не коментує публічно війну в її рідній країні. У Росії донька Ольги Сумської одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.

За словами Сумської, ця тема дуже болюча для неї, а донька не може виїхати з РФ через дітей.

"Там прослуховується все. Телефонувати можна, але говорити дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть", — зазначала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм та донькою Ганною Фото: olgasumska

"Знаєте, які відчуття панують сьогодні в моїй душі? Біль, туга, розпач, каяття, спокута. Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому, що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей", — зізнавалася українська акторка.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, яке громадянство в її доньки Антоніни.

Також Фокус писав про одкровення Ольги Сумської щодо першого чоловіка.