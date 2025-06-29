Донька Ольги Сумської відмовилася від акторства: чим вона тепер займається

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, чим захоплюється її молодша донька, 23-річна Ганна, яка більше не хоче продовжувати будувати акторську кар'єру, як її знамениті родичі.

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Виявилося, що Ганна захопилася дизайном та японською мовою, розповіла її мама у програмі "Сніданок з 1+1".

За словами зірки екрану, її менша донька сама зізналася в тому, що не бачить себе у творчій професії, а причиною такого рішення могло стати навчання та "неправильний" учитель.

"Вона сама про це сказала. Якось не склалося, може, з педагогом, тому що це надзвичайно важливо, обрати свого майстра. Але ж як ти його обереш? Вони ж обирають абітурієнтів. І, власне, якщо майстер не надихнув і, найголовніше, не вселив любов до професії, то нічого не буде. Або ця любов з дитинства вже в крові, в єстві, от як у мене. Я з пʼяти років на сцені. І я вже розуміла, що це моє призначення. І я обожнюю цю професію. Але ніякої трагедії, ніякої драми не сталося, тому що Анічка шукає себе і обов'язково знайде", — зізналася Сумська.

Ба більше, Ганна активно цікавиться дизайном та іноземними мовами.

"Їй цікаві інші професії, скажімо, дизайнерство. Вона вивчає зараз японську мову. Зробила свою колекцію жіночого спортивного одягу. Я захоплююся тим, що вона приділяє увагу своєму натхненню", — додала акторка.

Ольга Сумська з донькою Ганною Фото: olgasumska

Зокрема, знаменитість наголосила, що батькам не потрібно тиснути на дитину у виборі професії.

"Треба дати час. Немає сенсу батьком влазити, треба підштовхнути, надихнути, так. Але вона продовжує працювати разом з нами. Ось ми їдемо на гастролі з виставою", — розповіла Сумська.

Родина Ганни — ціла акторська династія. І Ольга Сумська, і її чоловік Віталій Борисюк, і сестра Ольги Наталія Сумська, і їхня вже покійна мама Ганна — актори. Також у кіно знімається старша сестра Ольги Антоніна Паперна, яка живе в Росії і замовчує війну в Україні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ольга Сумська потрапила під атаку БПЛА в Камʼянському у квітні.