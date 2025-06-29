"Мені страшно": відома акторка розкритикувала батьків, які виховують дітей російською

Українська акторка Марина Кошкіна, яка сама раніше розмовляла російською, висловилася щодо мовного питання. Після вступу до університету вона потрапила в майстерню актора Богдана Бенюка, який допоміг краще опанувати українську.

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Після початку повномасштабного вторгнення мовне питання стало для акторки болючим, розповіла Марина в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Я полюбила мову, прийшло щире бажання говорити українською. Зараз для мене це болюче питання. Я мрію, щоб російська якнайскоріше зникла з нашого простору. Щоб люди не користувалися нею, розуміли, наскільки це важливо. Бо за мову вбивають. І вбивали століттями. Якби я ще раніше так глибоко, як зараз, знала історію нашої України, історії тих, хто боровся за мову, хто віддавав за неї життя – набагато раніше зробила би цей вибір. На жаль, я усвідомила це пізніше. Але добре, що це сталося", — каже зірка фільму "Будинок Слово".

Марина Кошкіна Фото: koshkina_marina__

Кошкіна наголосила, що найбільше її дивують батьки, які не вчать своїх дітей української мови.

"Мені страшно чути російську від дітей – дуже багато хто в Києві нею розмовляє. Коли стикаюся з цим, так боляче стає, всередині просто плачу. Не розумію: чому батьки це допускають? Невже за скільки років до них нічого не дійшло?" — запитала акторка, додавши, що лагідна українізація подіяла лише на тих, хто дійсно цього хотів.

За словами зірки екрану, в її оточенні багато людей, які розмовляли російською і перейшли на українську. Тому Марина не вірить, що це дуже важко зробити іншим. Якщо до неї звертаються російською, акторка відповідає українською. І в такому випадку часто люди переходять самі.

Хто така Марина Кошкіна

Марина Кошкіна — українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України (2021). Народилася 21 травня 1993 року в Кремінній на Луганщині.

Серед ключових ролей: Юлія у драмі "Із зав’язаними очима" (2021) — за цю роль отримала нагороду "Золота Дзиґа", Ніна у "Забутих" (2020), також знялась у "Відданій", "Захарі Беркуті", "Будинку "Слово"", "Двох сестрах" тощо.

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