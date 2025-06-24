"Хто ви така взагалі?": Раміна розкритикувала батьків дітей, які слухають російські пісні

Журналістка Раміна Есхакзай звернула увагу на споживання українськими дітьми російського контенту. Вона розказала батькам, як блокувати ворожі канали.

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У своєму Instagram блогерка розповіла, як побачила під час прогулянки дітей, які співали російські пісні. "Щойно гуляла з собаками. Сидять дівчатка та співають російські пісні про кошенят та ромашки. Пісня 2019 року, на Ютубі 3.3 мільйони переглядів. В голові одразу думка: "Підійти, поговорити. А хто я така, щоб вчити чужих дітей?!" Одразу агресія. Чому я маю говорити з чужими дітьми, якщо їх батькам по**й на те, що слухають їх діти? Чому мені не має бути по**й?!" — пише Есхакзай.

Після цього журналістка обійшла коло і вирішила підійти запитати, чому саме російські пісні. Виявилося, що дівчата знають, що це погано, і мама каже так не робити, але відео попалися в рекомендації і "заїло в голові".

Під час розмови Есхакзай поділилася, як блокувати російські канали.

Фото: Instagram @raminalalala

"Виявляється, що мама регулярно проводить розмови і своїм прикладом показує, що російське нам вороже. Але є школа, де на уроці — українська, а на перерві — російська. Я так розумію, що немає підлітків-орієнтирів для таких діток, і вони йдуть чи в протест, чи за натовпом. Хоча й знають, що це неправильно", — зазначила Раміна.

Мама подякувала, що вона підійшла, а блогерці стало соромно, що спочатку подумала погано про батьків.

"Батькам не "по*", як я подумала через злість. Але ж не слухаються", — пише журналістка.

Ба більше, Есхакзай попросила підписників порадити класні українські YouTube-канали чи сторінки лідерів думок для дітей, аби ті не дивилися російські.

Реакції фоловерів розділилися на слова блогерки:

"Я україномовна, і в повсякденному житті. Але ось це насаджування мови всім, мене просто виводить з себе. Не можна через тиск щось людей примушувати. Популяризуйте власним прикладом. А не коли на екрані українська, а за кадром російська".

"Чому незважаючи на другу світову, після війни в школах вчили німецьку мову?.. Не мова причина в*йни.. Рідну мову потрібно знати, але розмовляти людина може на будь якій і це її справа і її право!"

"Не повинні були ви підходити до дітей і розмовляти з ними. Бо правильно задали питання, хто ви така взагалі? Це право ЛЮДИНИ ! Хоч китайська мова була б"

"Дізналася що вагітна 24.04.22 для себе вирішила що моя дитина не знатиме російської, зараз малому 2.5 і він тупо не реагує коли до нього російською звертаються".

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