"Кто вы такая вообще?": Рамина раскритиковала родителей детей, которые слушают русские песни
Журналистка Рамина Эсхакзай обратила внимание на потребление украинскими детьми российского контента. Она рассказала родителям, как блокировать враждебные каналы.
В своем Instagram блогер рассказала, как увидела во время прогулки детей, которые пели российские песни. "Только что гуляла с собаками. Сидят девочки и поют русские песни про котят и ромашки. Песня 2019 года, на Ютубе 3.3 миллиона просмотров. В голове сразу мысль: "Подойти, поговорить. А кто я такая, чтобы учить чужих детей?!" Сразу агрессия. Почему я должна говорить с чужими детьми, если их родителям по**й на то, что слушают их дети? Почему мне не должно быть по**й?!" — пишет Эсхакзай.
После этого журналистка обошла круг и решила подойти спросить, почему именно русские песни. Оказалось, что девушки знают, что это плохо, и мама говорит так не делать, но видео попались в рекомендации и "заело в голове".
Во время разговора Эсхакзай поделилась, как блокировать российские каналы.
"Оказывается, что мама регулярно проводит беседы и своим примером показывает, что русское нам враждебно. Но есть школа, где на уроке — украинский, а на перемене — русский. Я так понимаю, что нет подростков-ориентиров для таких детей, и они идут или в протест, или за толпой. Хотя и знают, что это неправильно", — отметила Рамина.
Мама поблагодарила, что она подошла, а блогерше стало стыдно, что сначала подумала плохо о родителях.
"Родителям не "по*", как я подумала из-за злости. Но ведь не слушаются", — пишет журналистка.
Более того, Эсхакзай попросила подписчиков посоветовать классные украинские YouTube-каналы или страницы лидеров мнений для детей, чтобы те не смотрели российские.
Реакции фолловеров разделились на слова блогерши:
- "Я украиноязычная, и в повседневной жизни. Но вот это насаждение языка всем, меня просто выводит из себя. Нельзя через давление что-то людей заставлять. Популяризируйте собственным примером. А не когда на экране украинский, а за кадром русский".
- "Почему несмотря на вторую мировую, после войны в школах учили немецкий язык? Не язык причина войны. Родной язык нужно знать, но разговаривать человек может на любом и это его дело и его право!"
- "Не должны были вы подходить к детям и разговаривать с ними. Потому что правильно задали вопрос, кто вы такая вообще? Это право ЧЕЛОВЕКА! Хоть китайский язык был бы"
- "Узнала что беременна 24.04.22 для себя решила что мой ребенок не будет знать русского, сейчас малому 2.5 и он тупо не реагирует когда к нему на русском обращаются".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Рамина Эсхакзай впервые поделилась подробностями относительно своего романа с военным.
- Эсхакзай пообещала усыновить мальчика, которого незаконно вывезли из Украины россияне.
Кроме того, актриса Инна Белоконь отреагировала на скандал с выступлением Верки Сердючки на русском в Киеве.