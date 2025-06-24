"Кто вы такая вообще?": Рамина раскритиковала родителей детей, которые слушают русские песни

Журналистка Рамина Эсхакзай обратила внимание на потребление украинскими детьми российского контента. Она рассказала родителям, как блокировать враждебные каналы.

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В своем Instagram блогер рассказала, как увидела во время прогулки детей, которые пели российские песни. "Только что гуляла с собаками. Сидят девочки и поют русские песни про котят и ромашки. Песня 2019 года, на Ютубе 3.3 миллиона просмотров. В голове сразу мысль: "Подойти, поговорить. А кто я такая, чтобы учить чужих детей?!" Сразу агрессия. Почему я должна говорить с чужими детьми, если их родителям по**й на то, что слушают их дети? Почему мне не должно быть по**й?!" — пишет Эсхакзай.

После этого журналистка обошла круг и решила подойти спросить, почему именно русские песни. Оказалось, что девушки знают, что это плохо, и мама говорит так не делать, но видео попались в рекомендации и "заело в голове".

Во время разговора Эсхакзай поделилась, как блокировать российские каналы.

Фото: Instagram @raminalalala

"Оказывается, что мама регулярно проводит беседы и своим примером показывает, что русское нам враждебно. Но есть школа, где на уроке — украинский, а на перемене — русский. Я так понимаю, что нет подростков-ориентиров для таких детей, и они идут или в протест, или за толпой. Хотя и знают, что это неправильно", — отметила Рамина.

Мама поблагодарила, что она подошла, а блогерше стало стыдно, что сначала подумала плохо о родителях.

"Родителям не "по*", как я подумала из-за злости. Но ведь не слушаются", — пишет журналистка.

Более того, Эсхакзай попросила подписчиков посоветовать классные украинские YouTube-каналы или страницы лидеров мнений для детей, чтобы те не смотрели российские.

Реакции фолловеров разделились на слова блогерши:

"Я украиноязычная, и в повседневной жизни. Но вот это насаждение языка всем, меня просто выводит из себя. Нельзя через давление что-то людей заставлять. Популяризируйте собственным примером. А не когда на экране украинский, а за кадром русский".

"Почему несмотря на вторую мировую, после войны в школах учили немецкий язык? Не язык причина войны. Родной язык нужно знать, но разговаривать человек может на любом и это его дело и его право!"

"Не должны были вы подходить к детям и разговаривать с ними. Потому что правильно задали вопрос, кто вы такая вообще? Это право ЧЕЛОВЕКА! Хоть китайский язык был бы"

"Узнала что беременна 24.04.22 для себя решила что мой ребенок не будет знать русского, сейчас малому 2.5 и он тупо не реагирует когда к нему на русском обращаются".

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