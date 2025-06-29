"Мне страшно": известная актриса раскритиковала родителей, которые воспитывают детей на русском

Украинская актриса Марина Кошкина, которая сама раньше разговаривала на русском, высказалась относительно языкового вопроса. После поступления в университет она попала в мастерскую актера Богдана Бенюка, который помог лучше овладеть украинским.

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После начала полномасштабного вторжения языковой вопрос стал для актрисы болезненным, рассказала Марина в интервью OBOZ.UA.

"Я полюбила язык, пришло искреннее желание говорить на украинском. Сейчас для меня это болезненный вопрос. Я мечтаю, чтобы русский как можно скорее исчез из нашего пространства. Чтобы люди не пользовались им, понимали, насколько это важно. Потому что за язык убивают. И убивали веками. Если бы я еще раньше так глубоко, как сейчас, знала историю нашей Украины, истории тех, кто боролся за язык, кто отдавал за него жизнь — гораздо раньше сделала бы этот выбор. К сожалению, я осознала это позже. Но хорошо, что это произошло", — говорит звезда фильма "Будинок Слово".

Марина Кошкина Фото: koshkina_marina__

Кошкина отметила, что больше всего ее удивляют родители, которые не учат своих детей украинскому языку.

"Мне страшно слышать русский от детей — очень многие в Киеве на нем разговаривают. Когда сталкиваюсь с этим, так больно становится, внутри просто плачу. Не понимаю: почему родители это допускают? Неужели за сколько лет до них ничего не дошло?" — спросила актриса, добавив, что мягкая украинизация подействовала лишь на тех, кто действительно этого хотел.

По словам звезды экрана, в ее окружении много людей, которые разговаривали на русском и перешли на украинский. Поэтому Марина не верит, что это очень трудно сделать другим. Если к ней обращаются на русском, актриса отвечает на украинском. И в таком случае часто люди переходят сами.

Кто такая Марина Кошкина

Марина Кошкина — украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины (2021). Родилась 21 мая 1993 года в Кременной на Луганщине.

Среди ключевых ролей: Юлия в драме "С завязанными глазами" (2021) — за эту роль получила награду "Золотая Дзига", Нина в "Забытых" (2020), также снялась в "Преданной", "Захаре Беркуте", "Доме Слово", "Двух сестрах" и др.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на скандал с русскоязычным выступлением Верки Сердючки в Киеве. Оказалось, что Данилко не нарушил закон.