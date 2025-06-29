Дочь Ольги Сумской отказалась от актерства: чем она теперь занимается

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, чем увлекается ее младшая дочь, 23-летняя Анна, которая больше не хочет продолжать строить актерскую карьеру, как ее знаменитые родственники.

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Оказалось, что Анна увлеклась дизайном и японским языком, рассказала ее мама в программе "Сніданок з 1+1".

По словам звезды экрана, ее младшая дочь сама призналась в том, что не видит себя в творческой профессии, а причиной такого решения могло стать обучение и "неправильный" учитель.

"Она сама об этом сказала. Как-то не сложилось, может, с педагогом, потому что это чрезвычайно важно, выбрать своего мастера. Но как ты его выберешь? Они же выбирают абитуриентов. И, собственно, если мастер не вдохновил и, самое главное, не внушил любовь к профессии, то ничего не будет. Или эта любовь с детства уже в крови, в естестве, вот как у меня. Я с пяти лет на сцене. И я уже понимала, что это мое предназначение. И я обожаю эту профессию. Но никакой трагедии, никакой драмы не произошло, потому что Аничка ищет себя и обязательно найдет", — призналась Сумская.

Более того, Анна активно интересуется дизайном и иностранными языками.

"Ей интересны другие профессии, скажем, дизайнерство. Она изучает сейчас японский язык. Сделала свою коллекцию женской спортивной одежды. Я восхищаюсь тем, что она уделяет внимание своему вдохновению", — добавила актриса.

Ольга Сумская с дочерью Анной Фото: olgasumska

В частности, знаменитость отметила, что родителям не нужно давить на ребенка в выборе профессии.

"Надо дать время. Нет смысла отцом влезать, надо подтолкнуть, вдохновить, да. Но она продолжает работать вместе с нами. Вот мы едем на гастроли со спектаклем", — рассказала Сумская.

Семья Анны — целая актерская династия. И Ольга Сумская, и ее муж Виталий Борисюк, и сестра Ольги Наталья Сумская, и их уже покойная мама Анна — актеры. Также в кино снимается старшая сестра Ольги Антонина Паперная, которая живет в России и замалчивает войну в Украине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская актриса Марина Кошкина резко высказалась по языковому вопросу.

Ольга Сумская приехала в Полтаву со спектаклем "Возвращение блудного отца" и показала памятные места города, в котором жила в школьные годы.

Кроме того, Ольга Сумская попала под атаку БПЛА в Каменском в апреле.