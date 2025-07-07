Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

58-летняя Ольга Сумская показала кадры "без фотошопа", но в сети поверили не все (фото)

Ольга Сумская показала себя 17 лет назад
Ольга Сумская | Фото: olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила свою съемку 17-летней давности. Артистка позировала французскому фотографу украинского происхождения.

Related video

Звезда "Роксоланы" показала поклонникам архивные кадры без редактирования, однако некоторые пользователи сети усомнились в этом.

"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения. Юрий Билак. 2008 год. Без фотошопа", — написала Сумская.

На кадрах мама двоих детей позировала в корсете, который бликовал. Длинные и светлые волосы актрисы были уложены волнами. На ногах украинской знаменитости были черные ботфорты. Она уверенно смотрела прямо в камеру.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: olgasumska

Впрочем, пользователи сети высказали свое мнение, что снимки были быть отредактированы:

  • "Красиво все зафотошопили".
  • "Фильтры для фотошопа".
Ольга Сумская
Ольга Сумская в 2008 году
Фото: olgasumska

Было и много положительных комментариев:

  • "Оленька, ты красавица вне времени! Настоящая".
  • "Оля))) я сначала подумала, что это старшая дочь)) а тут такая королева!!!"
  • "Всегда была и есть эталоном красоты. Чистая украинская красота".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад, когда находилась с визитом в Полтаве.