58-летняя Ольга Сумская показала кадры "без фотошопа", но в сети поверили не все (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила свою съемку 17-летней давности. Артистка позировала французскому фотографу украинского происхождения.

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Звезда "Роксоланы" показала поклонникам архивные кадры без редактирования, однако некоторые пользователи сети усомнились в этом.

"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения. Юрий Билак. 2008 год. Без фотошопа", — написала Сумская.

На кадрах мама двоих детей позировала в корсете, который бликовал. Длинные и светлые волосы актрисы были уложены волнами. На ногах украинской знаменитости были черные ботфорты. Она уверенно смотрела прямо в камеру.

Ольга Сумская Фото: olgasumska

Впрочем, пользователи сети высказали свое мнение, что снимки были быть отредактированы:

"Красиво все зафотошопили".

"Фильтры для фотошопа".

Ольга Сумская в 2008 году Фото: olgasumska

Было и много положительных комментариев:

"Оленька, ты красавица вне времени! Настоящая".

"Оля))) я сначала подумала, что это старшая дочь)) а тут такая королева!!!"

"Всегда была и есть эталоном красоты. Чистая украинская красота".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певицу Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ в съемке для Playboy.

23-летняя дочь Ольги Сумской больше не хочет продолжать строить актерскую карьеру, как ее знаменитые родственники.

Кроме того, Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад, когда находилась с визитом в Полтаве.