58-летняя Ольга Сумская показала кадры "без фотошопа", но в сети поверили не все (фото)
Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила свою съемку 17-летней давности. Артистка позировала французскому фотографу украинского происхождения.
Звезда "Роксоланы" показала поклонникам архивные кадры без редактирования, однако некоторые пользователи сети усомнились в этом.
"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения. Юрий Билак. 2008 год. Без фотошопа", — написала Сумская.
На кадрах мама двоих детей позировала в корсете, который бликовал. Длинные и светлые волосы актрисы были уложены волнами. На ногах украинской знаменитости были черные ботфорты. Она уверенно смотрела прямо в камеру.
Впрочем, пользователи сети высказали свое мнение, что снимки были быть отредактированы:
- "Красиво все зафотошопили".
- "Фильтры для фотошопа".
Было и много положительных комментариев:
- "Оленька, ты красавица вне времени! Настоящая".
- "Оля))) я сначала подумала, что это старшая дочь)) а тут такая королева!!!"
- "Всегда была и есть эталоном красоты. Чистая украинская красота".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певицу Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ в съемке для Playboy.
- 23-летняя дочь Ольги Сумской больше не хочет продолжать строить актерскую карьеру, как ее знаменитые родственники.
Кроме того, Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад, когда находилась с визитом в Полтаве.