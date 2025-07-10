В шаге от катастрофы: Ольга Сумская показала "прилет" из своего окна (фото)

Дом украинской актрисы Ольги Сумской оказался в эпицентре российского обстрела столицы 10 июля. Звезда экрана назвала эту ночь "самой страшной".

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Сумская в своем Instagram рассказала, что пострадал район, где она живет. Более того, знаменитость показала, как из ее окна ночью были видны столбы дыма и огонь после взрывов.

"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", — написала народная артистка Украины.

Ольга Сумская показала последствия российского обстрела Киева Фото: olgasumska

На утро Сумская заметила, что в доме напротив нее были выбиты окна и видны следы от огня.

"Утро 10 июля. Дом напротив", — отметила под фото знаменитость.

Ранее артистка показывала, что во время массированных обстрелов спускается в укрытие.

Ольга Сумская показала последствия российского обстрела Фото: olgasumska

Обстрел Киева

Ночью 10 июля ВС РФ запустили более 400 целей, основным направлением удара была столица. В Киеве уничтожена амбулатория, горели жилые дома. Известно о двух погибших, среди которых есть молодая полицейская — сотрудница метрополитена. Еще 16 человек получили ранения. Мэр Виталий Кличко уточнил, что 10 пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская вспомнила свою съемку 17-летней давности. Артистка позировала французскому фотографу украинского происхождения.

23-летняя дочь Ольги Сумской больше не хочет продолжать строить актерскую карьеру, как ее знаменитые родственники.

Ранее Ольга Сумская с собакой пряталась в подвале во время российского обстрела 17 июня.