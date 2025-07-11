"Не знаю, как вывозить": россияне разрушили студию из нового клипа Дорофеевой (фото)

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что в результате российской атаки на Киев 10 июля полностью разрушена студия, где они с Позитивом (Алексеем Завгородним) недавно снимали клип "Смак-печаль". Помещение уже не восстановить.

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"Сверху — кадр из нашего с Позитивом нового клипа, который вышел вчера. Снизу — студия, в которой мы его еще совсем недавно снимали", — написала артистка в Instagram.

Студия, где Дорофеева и Позитив снимали клип, разрушена россиянами Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева добавила, что несколько часов назад они узнали, что студия прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля. Помещение не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи.

"Просят только об одном — поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты..." — написала артистка.

"Смак-печаль"

Надя Дорофеева и Позитив в полночь 10 июля выпустили совместный трек "Смак-печаль", а позже показали и клип к нему. Это первая совместная работа бывших участников "Время и Стекло" за последние шесть лет после того, как группа распалась.

Дорофеева и Позитив объединились не только ради музыки, но и для того, чтобы украинские ночи стали тише. Музыканты вместе с United24 запустили сбор, чтобы приобрести современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — "шахеды", дроны и даже крылатые ракеты.

Новый клип Нади Дорофеевой и Позитива

Видео за два дня набрало почти полмиллиона просмотров в YouTube.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Надя Дорофеева и Позитив 8 июля подогрели интерес поклонников, опубликовав в Instagram шуточное видео якобы с пресс-конференции.

Дорофеева призналась в своем нестабильном эмоциональном состоянии в последнее время.

Кроме того, дом украинской актрисы Ольги Сумской оказался в эпицентре российского обстрела столицы 10 июля. Звезда назвала эту ночь "самой страшной".