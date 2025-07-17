Масове отруєння у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої: що кажуть люди, які там були

Поліція розслідує масове отруєння у львівському ресторані "Китайський привіт" на вулиці Вороного. До лікарні потрапили 43 людини, серед них троє дітей. З’ясувалося, що цей заклад належить чоловікові Наді Дорофєєвої — відомому ресторатору та блогеру Міші Кацуріну.

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Чоловік повідомив про інцидент сам, розкривши всі подробиці в Instagram. Він зізнався, що також почувається зле й звернувся за медичною допомогою. "Причиною отруєння можуть бути яйця і яєчний крем у десертах, які подавали у закладі 14 і 15 липня", — пояснив Кацурін.

Що відомо на цей момент про масове отруєння у Львові, — читайте у матеріалі Фокусу.

Кримінальне провадження

Місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Винуватцеві грозить покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або обмеження волі.

Міша Кацурін повідомив про отруєння Фото: Instagram

"Поліцейські встановлюють обставини подій, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування", — повідомили правоохоронці Львова.

Витрати на лікування

Кацурін обіцяє оплатити лікування всім постраждалим: "Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому".

Власник "Китайського привіту", який відкрився 13 липня, також повідомив, що заклад перевіряють спеціалісти Держпродспоживслужби та обласного центру контролю та профілактики хвороб. "Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому. Утилізуємо всі продукти в ресторані, попри результати перевірки", — написав він.

Ресторан "Китайський привіт" на вулиці Вороного у Львові Фото: Facebook

Постраждалі клієнти ресторану госпіталізовані з симптомами гострої кишкової інфекції. Вони скаржилися на нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та підвищену температуру. Лікарі підозрюють сальмонельоз.

Що кажуть постраждалі?

Про отруєння в закладі у Кацуріна заявила Настя Іванишин — українська інфлюенсерка і кондитерка з Івано‑Франківська. У своєму Instagram вона опублікувала фото під крапельницею та градусником.

Настя Іванишин також отруїлася у Кацуріна Фото: Instagram Фото: Instagram

Також постраждала мандрівниця Софія Ханас. Жінка виклала в Threads скриншоти листування з власником ресторану, який поцікавився її самопочуттям та запропонував покрити всі витрати на лікування.

"Ми з хлопцем отруїлися в ресторані Кацуріна. Найгірший досвід в нашому житті, але комунікація зі сторони команди і Михайла напряму — дуже приємно вразили. Мучаємочь другий день, але тішимось, що в нас ще є такі відповідальні й добросовісні люди", — написала блогерка.

Софія Ханас розповіла свою історію Фото: Threads

Пізніше вона додала, що за останні години до лікарні привезли ще понад 20 людей: "Лікарі кажуть, що ці ті, хто не звернувся вчора, як ми. Також багато телефонують, а місць вже дуже обмаль".

Надя Дорофєєва підтримала чоловіка й побажала всім постраждалим швидкого одужання. "Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди й ти швидше одужали", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Надя Дорофєєва заявила про погіршення здоров'я. Вона опинилася на лікарняному ліжку та закликала прихильників прислухатися до свого організму.

Крім того, Дорофєєва та Кацурін вперше перетнулися на спільному світському заході разом зі своїми колишніми обранцями — співаком Володимиром Дантесом та бізнес-вумен Дашею Кацуріною.

Також зіркова пара показала відпочинок у Карпатах. Вони зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиралися пішки, несучи всі речі на собі.