Герой нового "Холостяка" несподівано показався під крапельницями: що з ним сталося (фото)

Український актор та зірка нового "Холостяка" Тарас Цимбалюк занепокоїв фанатів новиною про різке погіршення самопочуття. Виявилося, що герой реаліті-шоу сильно отруївся.

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В Instagram Тарас розповів, що вже добу почувається дуже погано через сильне отруєння.

"Таке обличчя у людини, яка отруїлася і вже добу ах***ає від свого стану. Бережіть себе! Обіймаю", — звернувся актор до своїх підписників.

Тарас Цимбалюк Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Попри погане самопочуття, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не забуває про роботу та дотримується рекомендацій медиків.

"Прокапався. Ліки купив. Чекаю, коли мене попустить, бо мене чекає купа роботи", — зазначив Тарас.

Тарас Цимбалюк Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Хто такий Тарас Цимбалюк — новий герой "Холостяка"

Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

У 2022 році герой реаліті-шоу розлучився з другою дружиною Тіною Антоненко, а до цього перебував у шлюбі з одногрупницею. У 2022 Тарас почав стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Втім, пара розійшлася.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Команда шоу "Холостяк" вже відзняла першу вечірку нового сезону.

Команда "Холостяка", 14-й сезон якого вийде на каналі СТБ восени, поділилася п'ятьма цікавими фактами про Цимбалюка.

Крім того, у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої Міші Кацуріна, де масово отруїлися люди, виявили декілька порушень.