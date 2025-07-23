Герой нового "Холостяка" несподівано показався під крапельницями: що з ним сталося (фото)
Український актор та зірка нового "Холостяка" Тарас Цимбалюк занепокоїв фанатів новиною про різке погіршення самопочуття. Виявилося, що герой реаліті-шоу сильно отруївся.
В Instagram Тарас розповів, що вже добу почувається дуже погано через сильне отруєння.
"Таке обличчя у людини, яка отруїлася і вже добу ах***ає від свого стану. Бережіть себе! Обіймаю", — звернувся актор до своїх підписників.
Попри погане самопочуття, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не забуває про роботу та дотримується рекомендацій медиків.
"Прокапався. Ліки купив. Чекаю, коли мене попустить, бо мене чекає купа роботи", — зазначив Тарас.
Хто такий Тарас Цимбалюк — новий герой "Холостяка"
Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".
У 2022 році герой реаліті-шоу розлучився з другою дружиною Тіною Антоненко, а до цього перебував у шлюбі з одногрупницею. У 2022 Тарас почав стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Втім, пара розійшлася.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Команда шоу "Холостяк" вже відзняла першу вечірку нового сезону.
- Команда "Холостяка", 14-й сезон якого вийде на каналі СТБ восени, поділилася п'ятьма цікавими фактами про Цимбалюка.
Крім того, у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої Міші Кацуріна, де масово отруїлися люди, виявили декілька порушень.