Битва за Тараса Цимбалюка: команда "Холостяка" відзняла першу вечірку (фото)
Команда шоу "Холостяк" відзняла першу вечірку 14 сезону. Дівчата розпочали боротьбу за завоювання головного героя — відомого актора Тараса Цимбалюка.
Команда реаліті-шоу "Холостяк" поділилася першими світлинами зі знімального майданчика, повідомляє телеканал СТБ в Instagram.
Організатори проєкту зазначили, що перший знімальний день тривав 30 годин і не було ніяких перерв.
"Перша вечірка – завжди хвилюючий момент для нас. 30 годин – найдовший знімальний етап проєкту, який одночасно став і романтичною пригодою, і найбільшим випробуванням. Перші "привіт", перші одкровення, перші "прощавай". І перша "хімія", яку ми ретельно фіксуємо, аби ви знов згадали, що з любов'ю можливо все", – написала команда проєкту.
Зйомки шоу розпочались 19 червня. І ось тепер, 25 червня, фанатам проєкту показали перші фотографії з вечірки, де Тарас Цимбалюк познайомився з усіма учасницями.
Головний герой постав на вечірці в білому піджаку, сорочці та чорних штанах. Образ доповнили чорні туфлі та метелик.
"Новий Холостяк"
14-й сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі вийде на екрани вже цієї осені. Втім, точна дата прем'єри та інші деталі поки невідомі.
Головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Співачка СолоХа зізналася, чи насправді її третя дитина від Тараса Цимбалюка. Виявилося, що чутки частково були правдою, адже та грає на сцені вагітну дружину Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Втім, у реальному житті СолоХа носить дитину від свого чоловіка.
- Попри те, що до початку виходу шоу ще кілька місяців, у мережі вже "гуляє" ім'я потенційної переможниці "Холостяка", а також озвучено ймовірну суму гонорару. Цимбалюк начебто отримає мільйон гривень за зйомки.
Крім того, український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".