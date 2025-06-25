Битва за Тараса Цимбалюка: команда "Холостяка" відзняла першу вечірку (фото)

Команда шоу "Холостяк" відзняла першу вечірку 14 сезону. Дівчата розпочали боротьбу за завоювання головного героя — відомого актора Тараса Цимбалюка.

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Команда реаліті-шоу "Холостяк" поділилася першими світлинами зі знімального майданчика, повідомляє телеканал СТБ в Instagram.

Організатори проєкту зазначили, що перший знімальний день тривав 30 годин і не було ніяких перерв.

"Перша вечірка – завжди хвилюючий момент для нас. 30 годин – найдовший знімальний етап проєкту, який одночасно став і романтичною пригодою, і найбільшим випробуванням. Перші "привіт", перші одкровення, перші "прощавай". І перша "хімія", яку ми ретельно фіксуємо, аби ви знов згадали, що з любов'ю можливо все", – написала команда проєкту.

Розпочались зйомки шоу Холостяк 14 сезон Фото: СТБ

Зйомки шоу розпочались 19 червня. І ось тепер, 25 червня, фанатам проєкту показали перші фотографії з вечірки, де Тарас Цимбалюк познайомився з усіма учасницями.

Дівчата розпочали завоювання серця Цимбалюка Фото: СТБ

Головний герой постав на вечірці в білому піджаку, сорочці та чорних штанах. Образ доповнили чорні туфлі та метелик.

Тарас Цимбалюк чекає учасниць проєкту Холостяк Фото: СТБ

"Новий Холостяк"

14-й сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі вийде на екрани вже цієї осені. Втім, точна дата прем'єри та інші деталі поки невідомі.

Головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка СолоХа зізналася, чи насправді її третя дитина від Тараса Цимбалюка. Виявилося, що чутки частково були правдою, адже та грає на сцені вагітну дружину Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Втім, у реальному житті СолоХа носить дитину від свого чоловіка.

Попри те, що до початку виходу шоу ще кілька місяців, у мережі вже "гуляє" ім'я потенційної переможниці "Холостяка", а також озвучено ймовірну суму гонорару. Цимбалюк начебто отримає мільйон гривень за зйомки.

Крім того, український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".