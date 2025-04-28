"Це якийсь сюр": актор-військовий розкритикував новий сезон "Холостяка" з Цимбалюком (відео)

Український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".

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Відео військовий опублікував на своїй сторінці в Instagram 27 квітня.

"Чому ця програма взагалі продовжує існувати? Чому Тарас Цимбалюк? Я не розумію що відбувається?", — запитався воїн.

Мірешкін обурився тим, що в українському суспільстві досі не викорінено комплекс меншовартості.

"Якого хр**а ми терпимо контент такої якості, ці "не норми". Мені просто відбирає змогу доносити якісь адекватні речі. Це просто якийсь сюр. Ми не можемо на дрони назбирати, у нас дрони тут влаштовують повітряні бої, щоб людей у якійсь там лисячій норі врятувати від FPV-шок і від скидів. І заходиш (в мережу — ред.) — і дивишся на весь цей сюр. І думаєш: що, б**ха, відбувається з цим світом? Що з нами не так? Що з цією країною не так? У нас нема кому прийти людей поміняти на фронті, а для нас все ще є нормою якісь низькопробні низькоінтелектуальні проєкти", — заявив військовий.

Він звернувся до української творчої інтелігенції з проханням створювати проєкти, які будуть не лише розважальними, а й корисними для розвитку суспільства. Крім того, він згадав скандал із режисером "Молодого театру" в Києві та викладачем Київського театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого не звільнили з режисерської посади попри звинувачення від студенток у домаганнях.

"Я просто в розпачі, люди, чесно вам скажу. Ми просто перестанемо існувати, якщо будемо продовжувати відмовчуватись, будемо дозволяти поруч із собою існувати явній несправедливості, порушенням кордонів, моральних норм. Має запрацювати в нашій країні репутаційний інститут. Якщо людина недостойна — вона не має права медійного розголосу, інтерв'ю, впливати на будь-які верстви населення. Це табу. Треба заборонити їм", — висловився Мірешкін.

Тарас Цимбалюк потрапив у скандал з російською мовою: деталі

У липні 2024 року зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через відвідування приватної вечірки з російськомовними піснями, яку організувала блогерка Анна Алхім. На опублікованих у мережі відео з заходу можна було почути пісні російських гуртів Руки Вверх, Hi-Fi, співачки Земфіри та інших.

Цимбалюк відповів на хейт через російську музику, визнав свою помилку та зазначив, що як публічна людина він має бути уважнішим до таких питань.

"Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я — публічна людина, котра завше під лупою! І тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди", — сказав актор.

Нагадаємо, про те, що Тарас Цимбалюк стане новим героєм шоу "Холостяк", творці проєкту повідомили 18 квітня.