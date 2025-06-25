Битва за Тараса Цимбалюка: команда "Холостяка" отсняла первую вечеринку (фото)

Команда шоу "Холостяк" отсняла первую вечеринку 14 сезона. Девушки начали борьбу за завоевание главного героя — известного актера Тараса Цимбалюка.

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Команда реалити-шоу "Холостяк" поделилась первыми фотографиями со съемочной площадки, сообщает телеканал СТБ в Instagram.

Организаторы проекта отметили, что первый съемочный день длился 30 часов и не было никаких перерывов.

"Первая вечеринка — всегда волнительный момент для нас. 30 часов — самый длинный съемочный этап проекта, который одновременно стал и романтическим приключением, и самым большим испытанием. Первые "привет", первые откровения, первые "прощай". И первая "химия", которую мы тщательно фиксируем, чтобы вы снова вспомнили, что с любовью возможно все", — написала команда проекта.

Начались съемки шоу Холостяк 14 сезон Фото: СТБ

Съемки шоу начались 19 июня. И вот теперь, 25 июня, фанатам проекта показали первые фотографии с вечеринки, где Тарас Цимбалюк познакомился со всеми участницами.

Девушки начали завоевание сердца Цимбалюка Фото: СТБ

Главный герой предстал на вечеринке в белом пиджаке, рубашке и черных брюках. Образ дополнили черные туфли и бабочка.

Тарас Цимбалюк ждет участниц проекта Холостяк Фото: СТБ

"Новый Холостяк"

14-й сезон "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком в главной роли выйдет на экраны уже этой осенью. Впрочем, точная дата премьеры и другие детали пока неизвестны.

Главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и фильме "Черный ворон".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица СолоХа призналась, действительно ли ее третий ребенок от Тараса Цимбалюка. Оказалось, что слухи частично были правдой, ведь та играет на сцене беременную жену Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Впрочем, в реальной жизни СолоХа носит ребенка от своего мужа.

Несмотря на то, что до начала выхода шоу еще несколько месяцев, в сети уже "гуляет" имя потенциальной победительницы "Холостяка", а также озвучена вероятная сумма гонорара. Цимбалюк якобы получит миллион гривен за съемки.

Кроме того, украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".