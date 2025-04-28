"Холостяк": в сеть слили имя возможной победительницы и гонорар Цимбалюка

Осенью на телеканале СТБ стартует 14-й сезон "Холостяка", главным героем которого станет 35-летний украинский актер Тарас Цимбалюк. Несмотря на то, что до начала шоу еще несколько месяцев, в сети уже "гуляет" имя потенциальной победительницы, а также озвучена предположительная сумма гонорара.

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О том, что сердце актера может завоевать его коллега по цеху Елена Светлицкая, блогер Богдан Беспалов впервые заговорил еще 6 апреля, а спустя почти две недели подтвердил слухи. По его словам, в шоу-бизнесовой тусовке знают о том, что актеры неравнодушны друг к другу.

На этом утечка информации не прекратилась. Телеграмм-канал "Злива" опубликовал не только косвенно подтвердил слова Беспалова, но и обнародовал информацию о гонораре Тараса Цимбалюка за участие в шоу со ссылкой на некий "техотдел".

"За эту неделю технический отдел прислал столько историй о Тарасе Цимбалюке, что впечатление, будто вся Украина знает, с кем он спит. И, конечно же, речь об Елене Светлицкой. Пара совсем не скрывается, их заставали за кулисами едва ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли общего представления. Нам пишут официанты ресторанов и работники гостиниц о том же. А вот люди, приближенные, к продакшену "Холостяка", утверждают, что по подписанному контракту Елена и Тарас не имеют права комментировать свои отношения и выходить в люди вместе. Чтобы слухи затихли – запустили кампанию с Солохой. Но что-то работает так себе", – говорится в публикации.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая Фото: Скриншот

По информации инсайдеров канала, Цимбалюк, по слухам, за участие в шоу получит миллион гривен, что является одним из самых высоких гонораров в истории украинской версии "Холостяка".

Кто такая Елена Светлицкая?

Елена Светлицкая известна своей работой в фильмах "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона". Сейчас она гастролирует вместе с Цимбалюком и другими актерами со спектаклем "Наши Кайдаши".

Светлицкая и Цимбалюк вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши" Фото: Ольга Сумская/ Facebook

В январе этого года актриса объявила о том, что разводится с мужем после девяти лет брака. У пары – две дочери.

"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы старались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности…", – признавалась Светлицкая.

Что касается слухов о романе с Цимбалюком, то к ним она относится филорсофски.

"Это нормально, потому что мы действительно много времени вместе проводим с этой компанией. Мы много гастролируем. Мы играем Мотрю и Карпа в спектакле. Поэтому пишут, то пишут", – ответила актриса на вопросы журналистов.

Елена Светлицкая (вторая слева) и Тарас Цимбалюк (второй справа) с коллегами Фото: Ольга Сумская/ Facebook

Личная жизнь Тараса Цимбалюка

Актер дважды был женат. Первый брак у Тараса был с его одногруппницей. Во второй раз Тарас Цимбалюк был женат на стилистке Тине Антоненко. Об их отношениях стало известно в декабре 2019 года. Пара поженилась спустя три года после начала отношений. Предложение актер сделал в прямом эфире танцевального шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Но уже через год после свадьбы пара также рассталась.

В прошлом году стало известно о том, что Цимбалюк уже более двух лет в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он даже сделал ей предложение, но до свадьбы дело пока не дошло.

Тарас Цимбалюк, Елена Светлицкая и Наталья Денисенко

Ранее Фокус писал, что Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком.