"Холостяк": у мережу злили ім'я можливої переможниці та гонорар Цимбалюка

Восени на телеканалі СТБ стартує 14-й сезон "Холостяка", головним героєм якого стане 35-річний український актор Тарас Цимбалюк. Попри те, що до початку шоу ще кілька місяців, у мережі вже "гуляє" ім'я потенційної переможниці, а також озвучено ймовірну суму гонорару.

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Про те, що серце актора може завоювати його колега по цеху Олена Світлицька, блогер Богдан Беспалов уперше заговорив ще 6 квітня, а через майже два тижні підтвердив чутки. За його словами, у шоу-бізнесовій тусовці знають про те, що актори небайдужі один до одного.

На цьому витік інформації не припинився. Телеграм-канал "Злива" опублікував не тільки побічно підтвердив слова Беспалова, а й оприлюднив інформацію про гонорар Тараса Цимбалюка за участь у шоу з посиланням на якийсь "техвідділ".

"За цей тиждень технічний відділ надіслав стільки історій про Тараса Цимбалюка, що складається враження, ніби вся Україна знає, з ким він спить. І, звісно ж, мова про Олену Світлицьку. Пара зовсім не ховається, їх заставали за лаштунками ледь не всіх будинків культури й театрів, де були гастролі спільної вистави. Нам пишуть офіціанти ресторанів і працівники готелів про те саме. А ось люди, наближені до продакшену "Холостяка", стверджують, що за контрактом, який вони підписали, Олена і Тарас не мають права коментувати свої стосунки і виходити в люди разом. Щоб чутки затихли — запустили кампанію з Солохою. Але щось працює так собі", — йдеться в публікації.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька Фото: Скриншот

За інформацією інсайдерів каналу, Цимбалюк, за чутками, за участь у шоу отримає мільйон гривень, що є одним із найвищих гонорарів в історії української версії "Холостяка".

Хто така Олена Світлицька?

Олена Світлицька відома своєю роботою у фільмах "Формула кохання", "Мавки", "Алмазна корона". Зараз вона гастролює разом із Цимбалюком та іншими акторами з виставою "Наші Кайдаші".

Світлицька та Цимбалюк разом грають у виставі "Наші Кайдаші" Фото: Ольга Сумська/ Facebook

У січні цього року актриса оголосила про те, що розлучається з чоловіком після дев'яти років шлюбу. У пари — дві доньки.

"Ми більше не разом! Уже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагалися все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності...", — зізнавалася Світлицька.

Що стосується чуток про роман із Цимбалюком, то до них вона ставиться філософськи.

"Це нормально, тому що ми дійсно багато часу разом проводимо з цією компанією. Ми багато гастролюємо. Ми граємо Мотрю і Карпа у виставі. Тому пишуть, то пишуть", — відповіла актриса на запитання журналістів.

Олена Світлицька (друга ліворуч) і Тарас Цимбалюк (другий праворуч) з колегами Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Особисте життя Тараса Цимбалюка

Актор двічі був одружений. Перший шлюб у Тараса був із його одногрупницею. Вдруге Тарас Цимбалюк був одружений зі стилісткою Тіною Антоненко. Про їхні стосунки стало відомо в грудні 2019 року. Пара одружилася через три роки після початку стосунків. Пропозицію актор зробив у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками" 2020 року. Але вже через рік після весілля пара також розлучилася.

Минулого року стало відомо про те, що Цимбалюк уже понад два роки у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він навіть зробив їй пропозицію, але до весілля справа поки не дійшла.

Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Наталія Денисенко

Раніше Фокус писав, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.