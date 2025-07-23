Герой нового "Холостяка" неожиданно показался под капельницами: что с ним произошло (фото)

Украинский актер и звезда нового "Холостяка" Тарас Цимбалюк обеспокоил фанатов новостью о резком ухудшении самочувствия. Оказалось, что герой реалити-шоу сильно отравился.

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В Instagram Тарас рассказал, что уже сутки чувствует себя очень плохо из-за сильного отравления.

"Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах***ает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", — обратился актер к своим подписчикам.

Тарас Цимбалюк Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Несмотря на плохое самочувствие, звезда сериала "Поймать Кайдаша" не забывает о работе и придерживается рекомендаций медиков.

"Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", — отметил Тарас.

Тарас Цимбалюк Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Кто такой Тарас Цимбалюк — новый герой "Холостяка"

Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и фильме "Черный ворон".

В 2022 году герой реалити-шоу развелся со второй женой Тиной Антоненко, а до этого состоял в браке с одногруппницей. В 2022 Тарас начал отношения с рестораторкой Светланой Готочкиной. Впрочем, пара разошлась.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Команда шоу "Холостяк" уже отсняла первую вечеринку нового сезона.

Команда "Холостяка", 14-й сезон которого выйдет на канале СТБ осенью, поделилась пятью интересными фактами о Цымбалюке.

Кроме того, в ресторане мужа Нади Дорофеевой Миши Кацурина, где массово отравились люди, обнаружили несколько нарушений.