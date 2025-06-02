Новый "Холостяк" был официантом: что известно о самом желанном мужчине Украины

Команда "Холостяка", 14-й сезон которого выйдет на канале СТБ оченью, поделилась пятью интересными фактами об актере Тарасе Цимбалюке, который стал главным героем проекта.

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Они опубликованы на странице проекта в Instagram.

35-летний Тарас Цимбалюк в прошлом месяце признавался, что согласился на участие в шоу в надежде найти человека, который изменит его жизнь. Он добавил, что "Холостяк" – доя него очередной вызов и опыт, а также возможность снова воссоединиться со зрителями.

Итак, 5 фактов о Тарасе Цимбалюке.

Работа на телевидении

Тарас Цимбалюк дебютировал на телевидении в 2011 году, снявшись в мистическом сериале "Дневники Темного" во второстепенной роли. В то время начинающий актер с бритой головой играл либо бандитов, либо охранников. До 2019 года на его счету было уже более 40 проектов.

Фото: holostyakstb

Первый настоящий успех пришел к Тарасу после съемок в сериале "Крепостная" (СТБ), где он сыграл Назара, принципиального и честного кузнеца, влюбленного в главную героиню. Талант актера и его успех подкрепили фильмы "Черный ворон", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" и другие.

Активный спорт

Цимбалюк активно занимается спортом, в частности боксом и силовыми тренировками, следит за питанием и общим физическим состоянием. Как результат — атлетическая красивая фигура и крепкое здоровье.

Фото: holostyakstb

Любимая книга — роман Жадана

Любимым литературным произведением актера является роман Сергея Жадана "Ворошиловград".

"Они приходят и забирают у тебя все, что тебе принадлежит. Они лишают тебя твоей свободы и твоей территории. Они забирают у тебя твое прошлое и твою память. И все, что ты можешь им противопоставить – это свою любовь и свою ненависть. Ну, и свои криминальные навыки. Истории украинского рейдерства посвящается", – говорится в аннотации к роману 2010 года.

Фото: holostyakstb

Работал официантом

Тарас Цимбалюк работал официантом в рыбном ресторане Fish Fetish. Он присоединился к благотворительной акции: стать официантом в популярном заведении Киева. 50% с каждого чека уходили в помощь волонтерам, которые с начала войны занимались эвакуацией людей из прифронтовых зон.

Среди звездных официантов также была Наталья Денисенко, Арам Арзуманян, Анна Алхим и другие.

Благотворительная деятельность

С актером Евгением Олейником Тарас Цимбалюк организовал театральные проекты "Эмигранты", "Основной инстинкт" и "Наши Кайдаши". Благодаря этому удалось собрать более пяти миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Личная жизнь Тараса Цимбалюка

До того как отправиться на проект "Холостяк" в поисках любви, Тарас Цимбалюк дважды был женат. Его первой женой стала его одногруппница по театральному университету, однако брат был недолгим, и пара рассталась спустя несколько месяцев.

Второй женой актера стала визажист Тина Антоненко, с которой Тарас познакомился на съемках клипа. Он сделал ей предложение во время прямого эфира, и они связали себя узами брака в 2021-м.

Этот союз тоже не продержался долго: в конце лета 2022 года Цимбалюк сообщил о разводе.

Следующей избранницей звезды стала ресторатор Светлана Готочкина, но спустя некоторое время пара рассталась, не озвучивая причину этого разрыва.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, что в сеть слили имя возможной победительницы и гонорар Цимбалюка за участие в "Холостяке".