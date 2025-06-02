Новий "Холостяк" був офіціантом: що відомо про найбажанішого чоловіка України

Команда "Холостяка", 14-й сезон якого вийде на каналі СТБ восени, поділилася п'ятьма цікавими фактами про актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм проєкту.

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Вони опубліковані на сторінці проєкту в Instagram.

35-річний Тарас Цимбалюк минулого місяця зізнавався, що погодився на участь у шоу в надії знайти людину, яка змінить його життя. Він додав, що "Холостяк" — для нього черговий виклик і досвід, а також можливість знову возз'єднатися з глядачами.

Отже, 5 фактів про Тараса Цимбалюка.

Робота на телебаченні

Тарас Цимбалюк дебютував на телебаченні 2011 року, знявшись у містичному серіалі "Щоденники Темного" у другорядній ролі. На той час актор-початківець із поголеною головою грав або бандитів, або охоронців. До 2019 року на його рахунку було вже понад 40 проєктів.

Фото: holostyakstb

Перший справжній успіх прийшов до Тараса після зйомок у серіалі "Кріпосна" (СТБ), де він зіграв Назара, принципового і чесного коваля, закоханого в головну героїню. Талант актора і його успіх підкріпили фільми "Чорний ворон", "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" та інші.

Активний спорт

Цимбалюк активно займається спортом, зокрема боксом і силовими тренуваннями, слідкує за харчуванням і загальним фізичним станом. Як результат — атлетична красива фігура та міцне здоров'я.

Фото: holostyakstb

Улюблена книга — роман Жадана

Улюбленим літературним твором актора є роман Сергія Жадана "Ворошиловград".

"Вони приходять і забирають у тебе все, що тобі належить. Вони позбавляють тебе твоєї свободи і твоєї території. Вони забирають у тебе твоє минуле і твою пам'ять. І все, що ти можеш їм протиставити — це свою любов і свою ненависть. Ну, і свої кримінальні навички. Історії українського рейдерства присвячується", — йдеться в анотації до роману 2010 року.

Фото: holostyakstb

Працював офіціантом

Тарас Цимбалюк працював офіціантом у рибному ресторані Fish Fetish. Він долучився до благодійної акції: стати офіціантом у популярному закладі Києва. 50% з кожного чека йшли на допомогу волонтерам, які від початку війни займалися евакуацією людей із прифронтових зон.

Серед зіркових офіціантів також була Наталя Денисенко, Арам Арзуманян, Анна Алхім та інші.

Благодійна діяльність

З актором Євгеном Олійником Тарас Цимбалюк організував театральні проєкти "Емігранти", "Основний інстинкт" і "Наші Кайдаші". Завдяки цьому вдалося зібрати понад п'ять мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Особисте життя Тараса Цимбалюка

До того як вирушити на проєкт "Холостяк" у пошуках кохання, Тарас Цимбалюк двічі був одружений. Його першою дружиною стала його одногрупниця по театральному університету, проте шлюб був недовгим, і пара розлучилася через кілька місяців.

Другою дружиною актора стала візажистка Тіна Антоненко, з якою Тарас познайомився на зйомках кліпу. Він освідчився їй під час прямого ефіру, і вони пов'язали себе узами шлюбу у 2021-му.

Цей союз теж не протримався довго: наприкінці літа 2022 року Цимбалюк повідомив про розлучення.

Наступною обраницею зірки стала рестораторка Світлана Готочкіна, але через деякий час пара розлучилася, не озвучуючи причину цього розриву.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, що в мережу злили ім'я можливої переможниці та гонорар Цимбалюка за участь у "Холостяку".