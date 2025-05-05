"Верю, что могу встретить ту, которая изменит жизнь": Цимбалюк рассказал, почему идет на "Холостяк"

Главный герой 14 сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк рассказал, почему согласился на участие в проекте. Актер говорит, что на это есть несколько причин.

Related video

Об этом Тарас Цимбалюк сообщил в своем Instagram.

По его словам, первая причина, почему он решил пойти на шоу "Холостяк" — это то, что он видит этот проект для себя, как новый телевизионный опыт и вызов. Мол, Тарас неоднократно сотрудничал с каналом СТБ, сыграл много ролей и говорит, что у них сложились хорошие отношения. Также он верит, что в этом формате он вместе с телеканалом создаст что-то интересное для зрителей.

Вторая причина, по словам Тараса Цимбалюка, — он уже несколько лет не состоит в отношениях. В частности, верит, что на проекте может встретить человека, который повлияет на его личную жизнь.

"Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством, и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" — любимый проект на ТВ, поэтому постараюсь сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы!" — написал Цимбалюк на своей странице.

Кто такой Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк — украинский актер театра, кино и телевидения. Родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский в семье преподавателей.

Актер дважды был женат. Первый брак у Тараса был с его одногруппницей. Во второй раз Тарас Цимбалюк был женат на стилистке Тине Антоненко. Об их отношениях стало известно в декабре 2019 года. Пара поженилась через три года после начала отношений. Предложение актер сделал в прямом эфире танцевального шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Но уже через год после свадьбы пара также рассталась.

В прошлом году стало известно о том, что Цимбалюк уже более двух лет в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он даже сделал ей предложение, но до свадьбы дело пока не дошло.

Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран и писатель Александр "Терен" Будько. Его избранницей стала волонтер Инна Белень, однако блогер Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.