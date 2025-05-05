"Вірю, що можу зустріти ту, яка змінить життя": Цимбалюк розповів, чому іде на "Холостяк"

Головний герой 14 сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів, чому погодився на участь у проєкті. Актор каже, що на це є кілька причин.

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Про це Тарас Цимбалюк повідомив у своєму Instagram.

За його словами, перша причина, чому він вирішив піти на шоу "Холостяк" — це те, що він бачить цей проєкт для себе, як новий телевізійний досвід та виклик. Мовляв, Тарас неодноразово співпрацював із каналом СТБ, зіграв багато ролей і каже, що в них склалися хороші стосунки. Також він вірить, що у цьому форматі він разом з телеканалом створить щось цікаве для глядачів.

Друга причина, за словами Тараса Цимбалюка, — він уже кілька років не перебуває у стосунках. Зокрема, вірить, що на проєкті може зустріти людину, яка вплине на його особисте життя.

"Також мені приємно ще й у такому амплуа з'єднатися з глядачами, які давно слідкують за моєю творчістю, та ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" — улюблений проєкт на ТБ, тож намагатимуся зробити все, щоб ви й надалі лишалися фанатами цієї програми!" — написав Цимбалюк на своїй сторінці.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк — український актор театру, кіно та телебачення. Народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський у родині викладачів.

Актор двічі був одружений. Перший шлюб у Тараса був із його одногрупницею. Вдруге Тарас Цимбалюк був одружений зі стилісткою Тіною Антоненко. Про їхні стосунки стало відомо в грудні 2019 року. Пара одружилася через три роки після початку стосунків. Пропозицію актор зробив у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками" 2020 року. Але вже через рік після весілля пара також розлучилася.

Минулого року стало відомо про те, що Цимбалюк уже понад два роки у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він навіть зробив їй пропозицію, але до весілля справа поки не дійшла.

Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран та письменник Олександр "Терен" Будько. Його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.