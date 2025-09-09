Кацуріна і Дантес розійшлися та зʼїхали з будинку: скільки коштувала оренда (фото)

Даша Кацуріна і Володимир Дантес остаточно розійшлися та зʼїхали з орендованого будинку під Києвом. Ба більше, нерухомість уже виставлена на ринок.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов розповів, що отримав "злив" від інсайдерів про новий статус стосунків знаменитостей.

А на Facebook можна знайти оголошення здачі в оренду будинку, який до цього винаймала зіркова пара. Оренда такої нерухомості під Києвом обходилася в 3 тисячі євро на місяць (близько 140 тисяч грн).

Будинок, у якому жили Дантес та Кацуріна Фото: Facebook

Дантес та Кацуріна розійшлися

Співак та бізнес-леді всерйоз підігріли чутки про розрив після близько трьох років стосунків. Пара давно не зʼявлялася разом на публіці та не ділилася спільними кадрами в мережі.

Інсайдери ТаблоID підтвердили, що вони справді більше не разом. Даша Кацуріна і Володимир Дантес начебто розійшлися ще наприкінці червня, після чого дизайнерка з дітьми полетіла на кілька тижнів до Португалії.

Беспалов стверджує, що музикант уже активно будує нове особисте життя: "Дантес вже активно ходить на побачення. З Кацуріною всьо".

Дантес та Кацуріна Фото: Скріншот

Вони почали зустрічатися у 2022 році. Певний час Даша з дітьми жила у Варшаві, а згодом повернулася в Україну.

До цього дизайнерка була у шлюбі з ресторатором Михайлом Кацуріним, якому і народила сина та доньку. Вони майже одночасно з Дантесом та Надею Дорофєєвою оголосили про розлучення у березні 2022 року. Згодом стало відомо, що співачка та бізнесмен також почали зустрічатися.

Наразі ні Даша, ні Володимир офіційно не коментували чуток про розрив. Вони не діляться свіжими спільними кадрами, проте й попередні не видаляють.

