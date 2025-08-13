Володимир Дантес та Даша Кацуріна розійшлися: усі деталі, — ЗМІ (фото)

Співак Володимир Дантес та бізнес-леді Даша Кацуріна підігріли чутки про розрив після близько трьох років стосунків. Пара давно не зʼявляється разом на публіці та не ділиться спільними кадрами в мережі.

Related video

Ба більше, інсайдери ТаблоID підтверджують, що зірки справді більше не разом. Кацуріна і Дантес начебто розійшлися ще наприкінці червня, після чого дизайнерка з дітьми полетіла на кілька тижнів до Португалії.

Самі ж "фігуранти" чуток поки не коментують і не спростовують ці новини. Зокрема, на нещодавньому виступі Дантеса не було його обраниці, і вона відвідала фестиваль "Вирій" без Дантеса.

Тим часом блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджує, що співак навіть уже будує нове особисте життя.

"Дантес вже активно ходить на побачення. З Кацуріною всьо", — писав Беспалов 8 серпня.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна Фото: dasha_katsurina

Дантес та Кацуріна: історія кохання

Володимир та Даша почали зустрічатися у 2022 році. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже дизайнерка з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Втім, наприкінці 2023 року Кацуріна зі спадкоємцями остаточно повернулися до України і жили разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом.

Артист добре ладнав з донькою та сином обраниці, судячи з кадрів у мережі. Вони проводили багато часу разом.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми Фото: dasha_katsurina

Олександру та Івана дизайнерка народила у шлюбі з ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони майже одночасно з Володимиром Дантесом та Надею Дорофєєвою оголосили про розлучення у березні 2022 року. Згодом стало відомо, що співачка та ресторатор також почали зустрічатися. А влітку 2023 ті офіційно одружилися.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кацуріна зворушливо звернулася до Дантеса у другу річницю їхніх стосунків.

Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту.

Крім того, Дантес зізнався, що має проблеми зі здоров'ям, однак не ховається від ТЦК.