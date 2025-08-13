Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись: все детали, — СМИ (фото)

Певец Владимир Дантес и бизнес-леди Даша Кацурина подогрели слухи о разрыве после около трех лет отношений. Пара давно не появляется вместе на публике и не делится совместными кадрами в сети.

Related video

Более того, инсайдеры ТаблоID подтверждают, что звезды действительно больше не вместе. Кацурина и Дантес вроде бы разошлись еще в конце июня, после чего дизайнер с детьми улетела на несколько недель в Португалию.

Сами же "фигуранты" слухов пока не комментируют и не опровергают эти новости. В частности, на недавнем выступлении Дантеса не было его избранницы, и она посетила фестиваль "Вырий" без Дантеса.

Тем временем блогер Богдан Беспалов утверждает, что певец даже уже строит новую личную жизнь.

"Дантес уже активно ходит на свидания. С Кацуриной все", — писал Беспалов 8 августа.

Владимир Дантес и Даша Кацурина Фото: dasha_katsurina

Дантес и Кацурина: история любви

Владимир и Даша начали встречаться в 2022 году. Долгое время они строили отношения на расстоянии, ведь дизайнер с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года Кацурина с наследниками окончательно вернулись в Украину и жили вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом.

Артист хорошо ладил с дочкой и сыном избранницы, судя по кадрам в сети. Они проводили много времени вместе.

Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми Фото: dasha_katsurina

Александру и Ивана дизайнер родила в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным. Они почти одновременно с Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой объявили о разводе в марте 2022 года. Впоследствии стало известно, что певица и ресторатор также начали встречаться. А летом 2023 те официально поженились.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кацурина трогательно обратилась к Дантесу во вторую годовщину их отношений.

Миша Кацурин, в заведении которого во Львове отравились много людей, вышел на связь после инцидента.

Кроме того, Дантес признался, что имеет проблемы со здоровьем, однако не скрывается от ТЦК.