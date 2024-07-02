"Мне повезло": Даша Кацурина трогательно обратилась к Дантесу

Пара встречается с 2022 года. Накануне они отметили годовщину отношений.

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Украинская дизайнер Даша Кацурина трогательно обратилась к Владимиру Дантесу. Семейными кадрами мама двоих детей поделилась в Instagram.

Бизнес-леди отметила, что в начале своих отношений они планировали хранить личную жизнь подальше от внимания публики. Впрочем, накануне Даша Кацурина решила немного нарушить это правило.

"Эти два года, которые мы вместе, попали на самые тяжелые периоды в нашей жизни и я хочу публично поблагодарить тебя, Вов, @volodymyrdantes, за то, что ты есть в моей жизни. Ты являешься той большой поддержкой и опорой для меня, для нашей семьи. Ты полюбил не только меня, а сразу нас троих, ты слушаешь меня и всегда поддерживаешь", — написала дизайнер и ресторатор.

В частности, Кацурина приоткрыла завесу их быта. Оказалось, что Дантес моет ее сына Ивана, первым просыпается и варит гречневый суп

"Постоянно меня мотивируешь своей силой воли. Мне очень повезло", — добавила возлюбленная Владимира Дантеса.

На снимках в основном маленький Иван позировал с музыкантом. Они вместе готовили кушать, чистили зубы. На некоторых фото Даша и Владимир позировали вдвоем, а также с детьми.

Владимир Дантес

Музыкант и дизайнер начали встречаться в 2022 году. Долгое время они строили отношения на расстоянии, ведь Даша Кацурина с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года они окончательно вернулись в Украину и теперь живут вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом.

О свадьбе во время войны, по словам певца, думать еще рано. Они воспитывают Ивана и Александру, детей Даши, от предыдущего брака с Михаилом Кацуриным. Впрочем, дети много времени проводят и с отцом, который сейчас женат на Наде Дорофеевой.

Напомним, Даша Кацурина в кругу родных отметила 29-летие.

Также Фокус писал о совместном проекте Владимира Дантеса и звезды фильмов для взрослых Джозефины Джексон.