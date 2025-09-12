"Він мене карав мовчанням": колишня дружина Розового розповіла свою версію про їхні стосунки (відео)

Колишня дружина коміка та ветерана Віктора Розового, Ольга Мерзлікіна, відверто розповіла про непрості стосунки з ним. Вона згадала приховування у соцмережах, фанаток, ревнощі, зради та розриви.

Ольга Мерзлікіна прокоментувала інтерв’ю свого ексчоловіка, яке вийшло на YouTube-каналі Раміни. За її словами, перегляд став для неї болючим досвідом. Про це вона сказала в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

"Мені було неприємно та боляче. Але він завжди був такий. А ця вся історія підсилила всю його сутність в 10 разів", — розповіла Мерзлікіна.

Вона зазначила, що не знала, що саме буде оприлюднено, і дізналася про деякі моменти вже з мережі:

"Раміна сказала мені, що вийде інтерв’ю. Але ми не узгоджували, що там буде. Фрагменти, які вирізали, я побачила в інтернеті, бо інтернет пам’ятає все, вони збили мене з пантелику. Я надсилала Раміні довідку про нерозголошення. Я не знала, чи додасть вона її чи ні".

Мерзлікіна про стосунки з Розовим

Мерзлікіна пригадала, що Розовий приховував їхні стосунки у соцмережах.

"Він мене приховував у соцмережах. Чому? Це треба його питати. Він мені казав: "Я і так нічого не виставляю". Мене це чіпляло, я накручувала себе, але на розмову з ним важко було вийти. Він мене карав мовчанням. Я така людина, яка хоче говорити про проблеми, а він мовчав".

За її словами, після здобуття популярності Віктор почав активно спілкуватися з іншими жінками:

"Коли він став популярним, він почав добавляти різних дівчат у друзі. Мене це теж чіпляло. Я питала його, навіщо він це робить, а він казав: "Ну це адміністраторка, організаторка…" Але це було не так насправді. Він дозволяв себе поцілувати фанаткам. Ось такі речі змусили мене задуматись і почати дивитись у соцмережах, на кого він підписується. Я постійно казала, що мені це неприємно, а він казав, що я себе накручую".

Вона наголосила, що попри складні стосунки не дозволяла собі інтриг:

"У нас були натягнуті стосунки, але я собі нічого не дозволяла. І згодом він пішов погуляти з іншою дівчиною. Вона виставляла фото з ним".

Жінка також розповіла, що пара вже розходилася та знову сходилася:

"Ми розходились у 2018 році. І в 2020 зійшлись назад. Ми розійшлись, бо він почав спілкуватись з дівчатами. У нас почались скандали, я ревнувала. Він навчив мене ревнувати, бо сам завжди ревнував мене. Я не знала тоді про зради. Я просто бачила маленькі вкиди про те, що він з кимось спілкується. Ми зійшлись у 2020, мені важко було його забути".

Шлюб і розлучення Розового: що відомо

Комік, учасник "Ліги сміху" та військовий 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Віктор Розовий у 2024 році одружився з акторкою й моделлю Ольгою Мерзлікіною. Тоді пара взяла спільне прізвище — Розові.

Втім, 14 травня 2025-го подружжя оголосило про розлучення. У соцмережах Віктор наголосив, що рішення було спільним і дорослим, без образ та конфліктів. Він попросив не зневажати ані його, ані дружину, й зазначив, що "бруду виливати не буде".

Водночас Ольга у своєму дописі заявила, що причиною розриву стали зради. За її словами, цей рік став для них обох справжнім випробуванням.

Пояснення Розового після скандалу

17 травня Розовий зробив ще одну публікацію, де заперечив звинувачення у невірності. Він підкреслив, що в шлюбі зрад не було, а головною причиною розлучення стала несумісність характерів.

Комік додав, що для збереження гідності підписав з Ольгою угоду, за якою саме вона мала коментувати причини розлучення. Сам Розовий запевнив, що готовий приймати критику на свою адресу, але закликав поважати приватність обох сторін.

Інтерв’ю Раміні: резонансні зізнання

У серпні Віктор став гостем інтерв’ю блогерки Раміни Есхакзай, де вперше відкрито розповів про своє подружнє життя. Спершу випуск із його участю видалили, але згодом повернули у відредагованому варіанті.

У розмові комік згадав про контракт із дружиною, за яким він виплатив 500 тисяч гривень компенсації. Також він визнав, що кілька разів зрадив Ользі: один раз ще у 2019 році та двічі під час війни. Розовий пояснив, що в окопах життя було на межі, й він не витримував психологічного та фізіологічного тиску.

Водночас він підкреслив, що не шкодує про сказане і не боїться хейту. А от реакція колишньої дружини залишилася невідомою, адже після інтерв’ю вони не спілкувалися.

Реакція суспільства

Випуск інтерв’ю викликав гучну дискусію в соцмережах. Одні користувачі дякували Раміні за відвертість, інші критикували Віктора за зневажливі слова про жінок та його власні зізнання.

"Краще залишатися героєм війни, ніж відкривати такі подробиці", — писали одні. "Він звичайна людина з недоліками, просто публічна", — відповідали інші.

Хейт дістався не лише Розовому, а й Раміні, яку звинуватили у поширенні токсичних меседжів.

Фінансовий конфлікт

Історія отримала продовження: Розовий публічно зажадав від Ольги надати фінансовий звіт щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення. Загалом на спеціальному рахунку зібрали понад 7 млн грн, із яких на самого Віктора, за його словами, було витрачено лише частину.

Колишня дружина у відповідь надала документ, де зазначалося, що всі витрати узгоджувалися з ним, а залишок перерахували на його рахунок у травні 2025 року. Проте суперечка на цьому не завершилася й набула розголосу у ЗМІ.

