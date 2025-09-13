"Прояснити ситуацію": нова дівчина Розового зробила заяву про їхні стосунки (фото)
Нова дівчина Віктора Розового Яна-Катерина розповіла, які в них зараз стосунки. Жінка відреагувала на інтервʼю колишньої дружини коміка Ольги Мерзлікіної, яке активно обговорюють у мережі.
Яна-Катерина показала у своєму Instagram спільне фото з коханим, на якому цілує його. Вона наголосила, що в їхніх стосунках немає аб'юзу та приниження, про які розповіла Мерзлікіна Маші Єфросиніній.
"Хочу прояснити ситуацію. У наших стосунках немає жодних токсичних проявів ("сцання", "хазяїна" і т.д), аб'юзу чи принижень. Я не є чиєюсь копією, не є розлучницею і т.д. Те, що було в його минулих стосунках, мене не стосується", — наголосила обраниця зірки "Ліги сміху".
Яна-Катерина також додала, що наразі в їхній парі все добре: "З Віктором нас поєднують щирі й гармонійні стосунки. Тож, хочу попросити мене не вплутувати в ситуацію, до якої я не маю жодного стосунку".
Сам комік лаконічно відповів дівчині: "Люблю".
Як стало відомо про дівчину Розового
Нова партнерка актора не залишилася осторонь і відреагувала на критику в соціальних мережах після його інтервʼю Раміні Есхакзай у серпні. Одна з користувачок мережі написала: "Якщо ви думали, що гірше зради бути нічого не може, просто скажіть дякую, що ваш хлопець не Віктор Розовий". На це Яна-Катерина іронічно відповіла, що рада будувати з ним стосунки.
Обраниця коміка живе у Львові. Скільки часу вони перебувають у стосунках, точно невідомо.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 14 травня 2025 року стало відомо про розлучення коміка Віктора Розового з дружиною Ольгою Мерзлікіною.
- Ексдружина гумориста показала докази його зрад під час шлюбу і до нього.
Крім того, Мерзлікіна розповіла про непрості стосунки з Розовим.