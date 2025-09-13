"Прояснить ситуацию": новая девушка Розового сделала заявление об их отношениях (фото)

Новая девушка Виктора Розового Яна-Екатерина рассказала, какие у них сейчас отношения. Женщина отреагировала на интервью бывшей жены комика Ольги Мерзликиной, которое активно обсуждают в сети.

Яна-Екатерина показала в своем Instagram совместное фото с любимым, на котором целует его. Она подчеркнула, что в их отношениях нет абьюза и унижения, о которых рассказала Мерзликина Маше Ефросининой.

"Хочу прояснить ситуацию. В наших отношениях нет никаких токсичных проявлений ("ссание", "хозяина" и т.д), абьюза или унижений. Я не являюсь чьей-то копией, не являюсь разлучницей и т.д. То, что было в его прошлых отношениях, меня не касается", — отметила избранница звезды "Лиги смеха".

Виктор Розовый с девушкой Фото: Instagram

Яна-Екатерина также добавила, что сейчас в их паре все хорошо: "С Виктором нас объединяют искренние и гармоничные отношения. Поэтому, хочу попросить меня не впутывать в ситуацию, к которой я не имею никакого отношения".

Сам комик лаконично ответил девушке: "Люблю".

Как стало известно о девушке Розового

Новая партнерша актера не осталась в стороне и отреагировала на критику в социальных сетях после его интервью Рамине Эсхакзай в августе. Одна из пользовательниц сети написала: "Если вы думали, что хуже измены быть ничего не может, просто скажите спасибо, что ваш парень не Виктор Розовый". На это Яна-Екатерина иронично ответила, что рада строить с ним отношения.

Избранница комика живет во Львове. Сколько времени они находятся в отношениях, точно неизвестно.

Девушка Виктора Розового Фото: Instagram

